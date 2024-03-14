00940能震撼市場非偶然…10元刷新ETF發行價！ 她分析各擁三項優缺點

00940刷新高息ETF的發行價，從最常見的15元，降到10元，馬上引發市場關注！它到底是怎樣的ETF呢？就來好好了解一下吧。

00940主要訴求

目前00940還未掛牌，3/11~3/15開始募集，預計4/1掛牌。預計7月首次除息，8月可領息。

保管銀行為華南銀行，只要把配息帳戶改到華南，一年就可以省下120元匯費囉。

00940是目前高息ETF中，唯一納入「自由現金流量穩定」的訴求。

會強調這部分，主因是現金流高的企業，營運一般來說也會相對穩健，也能有足夠現金用來發放股利，或是資本支出擴大規模。

選股邏輯是以上市櫃前300大企業為選股池，每年5、11月審核成分股，再以流動性、EPS、本益比等指標篩選後，最後依照巴菲特價值投資的自由現金流量進行選股，選出最終50檔作為成分股。

前十大成分股為：長榮9.2%、聯電3.3%、中美晶3.2%、神基3.1%、漢唐3%、群光2.8%、瑞儀2.7%、聯發科2.6%、鈊象2.5%、新普2.5%

最後，總結一下我對00940的看法。

優點

1.股價親民好入手，是目前發行價格最低的高息ETF。 2.月月配息滿足現金流需求，更改帳戶至華南省匯費。 3.特別挑選現金流足夠的公司，是不同其它高息ETF的地方。

缺點

1.電子股佔75.9%，須注意股價波動；不過這其實就是雙面刃，台灣厲害的其實也是電子業。 2.新上市ETF，究竟上市後表現如何，還需多觀察。不過發行公司是元大投信，還算是安心。 3.第一大持股長榮未來是否能持續配出高息，也是需要注意的地方；不過ETF的優點就是會剔除不符合條件的成分股，所以如果長榮之後表現不好，會自動被剔除。

單純經驗分享，非投資買賣建議，投資人做決定前請務必先自行研究唷！

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