快訊

00940夯翻天！台新證券公告申購作業收件至3月14日

4G 499不限速吃到飽一日限定復活！網驚這次多2優惠：搭高鐵去辦也賺

受虐男童剴剴家人錄音聲明曝光！ 盼還原案發事實

00940能震撼市場非偶然…10元刷新ETF發行價！ 她分析各擁三項優缺點

聯合新聞網／ 林艾比
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

00940刷新高息ETF的發行價，從最常見的15元，降到10元，馬上引發市場關注！它到底是怎樣的ETF呢？就來好好了解一下吧。

00940主要訴求

1.價值投資：採巴菲特價值投資指標

2.10元低價：小資族月存一張、無痛入手

3.高股息：標的指數平均殖利率8.6%

4.每月現金流：月月配息、月初領息（有平準金）

目前00940還未掛牌，3/11~3/15開始募集，預計4/1掛牌。預計7月首次除息，8月可領息。

保管銀行為華南銀行，只要把配息帳戶改到華南，一年就可以省下120元匯費囉。

00940是目前高息ETF中，唯一納入「自由現金流量穩定」的訴求。

會強調這部分，主因是現金流高的企業，營運一般來說也會相對穩健，也能有足夠現金用來發放股利，或是資本支出擴大規模。

選股邏輯是以上市櫃前300大企業為選股池，每年5、11月審核成分股，再以流動性、EPS、本益比等指標篩選後，最後依照巴菲特價值投資的自由現金流量進行選股，選出最終50檔作為成分股。

前十大成分股為：長榮9.2%、聯電3.3%、中美晶3.2%、神基3.1%、漢唐3%、群光2.8%、瑞儀2.7%、聯發科2.6%、鈊象2.5%、新普2.5%

最後，總結一下我對00940的看法。

優點

1.股價親民好入手，是目前發行價格最低的高息ETF。

2.月月配息滿足現金流需求，更改帳戶至華南省匯費。

3.特別挑選現金流足夠的公司，是不同其它高息ETF的地方。

缺點

1.電子股佔75.9%，須注意股價波動；不過這其實就是雙面刃，台灣厲害的其實也是電子業。

2.新上市ETF，究竟上市後表現如何，還需多觀察。不過發行公司是元大投信，還算是安心。

3.第一大持股長榮未來是否能持續配出高息，也是需要注意的地方；不過ETF的優點就是會剔除不符合條件的成分股，所以如果長榮之後表現不好，會自動被剔除。

單純經驗分享，非投資買賣建議，投資人做決定前請務必先自行研究唷！

◎本文內容已獲 林艾比 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

延伸閱讀

00915豪發0.72元…是左換右手？ 專家：已經填大半且過往平均28天快速填息

為何金管會出手要降溫00940？ 她曝「真相」：快笑瘋一個ETF造成了流動性風險

他估00940將有拋售潮「股價只有10多元」 僅1類人能獲利了結

他猜00940會募破2千億…估3月底建倉？ 網曝「真實現況」

相關新聞

00940能震撼市場非偶然…10元刷新ETF發行價！ 她分析各擁三項優缺點

00940刷新高息ETF的發行價，從最常見的15元，降到10元，馬上引發市場關注！它到底是怎樣的ETF呢？就來好好了解一下吧。

他猜00940會募破2千億…估3月底建倉？ 網曝「真實現況」

元大台灣價值高息ETF（00940）申購熱絡，業界評估短短兩個交易日就已湧入超過1700億元資金。PTT網友好奇建倉時間點，不少人都認為應會落在三月最後一週。但也有人直言，「早就在建倉了」。

00940解定存也要申購…台股上2萬也莫名多了勇氣？ 專家：投資比長而非氣盛

看到00940之亂，許多人解定存，甚至抵押房子借理財型房貸來參加募資，這才發現原來銀行現在不缺客戶。

00919等被00940抬轎…其實沒那麼簡單？ 他：自己目前人生階段除債券外就是無腦0050

00919跟00940成分股「檔數」跟「持有權重」有所差異，大家也不應該看到現在成分股都有那一兩檔，就湧入想要「等被抬轎」。

為何金管會出手要降溫00940？ 她曝「真相」：快笑瘋一個ETF造成了流動性風險

我說為什麼金管會出來降溫00940呢，原來是太多人提款申購，銀行的錢被提光...

29檔創高台股ETF 高息ETF最熱

本周三（13日）大盤盤中最高衝到20,112.81點，最終漲幅收斂，收盤指數19,928.51點，上漲13.96點、漲幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。