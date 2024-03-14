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00940解定存也要申購…台股上2萬也莫名多了勇氣？ 專家：投資比長而非氣盛

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
股市示意圖。圖／聯合報系資料庫
股市示意圖。圖／聯合報系資料庫

股市一直都在，不急

隨著預售屋即將初驗，前一陣子小車開始找房貸銀行，打了幾通電話、問了幾家銀行之後，發現除了新青安房貸外，其他方案在利率跟年限的條件都踩得很緊，沒什麼放寬的空間，最優惠只能利率2.06%、年限30年。

有的行員甚至還勸我直接去找建商合作的銀行就好（我後來確實也找建商合作銀行），一副不想做生意的樣子。當時還在困惑怎麼會有送上門的生意還不想做呢？直到最近看到00940之亂，許多人解定存，甚至抵押房子借理財型房貸來參加募資，這才發現原來銀行現在不缺客戶。

台股攻上二萬點，賦予投資者不少信心，也讓原本對股市保守觀望的人，突然跟換了個人似的，產生一股莫名的勇氣，捧著大把大把的鈔票排隊進場。高股息ETF 原本上市十幾年規模才破千億，如今竟能在募資第二天就衝破，市場先生的狂熱程度不禁令人咋舌。

可以思考一下：

2022年不敢買的股票，為什麼2024年突然敢買了呢？

2022年沒開的證券戶，為什麼2024年突然有動力去開呢？

如果答案是「很多人這麼做」的話，奉勸你投資的腳步該緩一緩，因為股票可不是衛生紙、不是雞蛋，買貴囤貨的代價並不小。

股市一直都在，沒有什麼現在必須歐印（all in)的理由，資金分批進場，投資佈局的時間拉長些，高點套牢的風險就少一點。

投資，不是比「氣盛」，而是要比「氣長」，與大家共勉之。

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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