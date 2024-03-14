買00940長期投資還是「可以的」！ 但這6大風險該顧慮：成敗皆長榮？

台股ETF已成新國民運動，現在市場最熱的莫過於高股息的00940，據傳募集金額將要挑戰千億規模，市場投資人全都期盼這波大行情帶領大家走上資產增值的列車，根據證交所統計，至2月底止，台股開戶數較前一月增加64,261戶，持續攀升至1,262.3萬戶、再締歷史新猷，究竟這波ETF狂潮會燒到何時？00940值得投資人長期持有嗎？風險在哪？今天一次搞懂。

注意00940的6大風險

近期不管是財經節目或是各大媒體網皆在瘋狂討論高股息ETF盛世降臨，許多投資人與新手小白紛紛入場買入高股息ETF，尤其是元大將要發行的平民價高股息00940，發行價為10元，吸引市場大量目光，但00940真的是無敵的存在嗎？該檔高股息ETF是否有沒被特別說明的風險呢？以下分為6點提供給投資人參考。

母體類似股股有獎

綜觀來看，近年的高股息ETF頻出，各大券商卯足全力設計出因應市場需求的新ETF，例如00900、00919、00940、00939、00929，這些都是市場上很受歡迎的高股息ETF，不過觀察其選股的第一門檻「市值篩選」，上述五檔高股息多半脫離不了「上市上櫃前200-300大市值股票」，儘管各家ETF都還會搭配其他選股策略，但母池大致上就是這兩三百檔股票選來選去，很容易要成你買我買大家一起買把股價推高的現象，多頭格局當然沒有問題，但當市場陷入震盪或是回跌的時候，未來個股殖利率表現不好遭遇ETF換股或權重調整，就可能會有強賣壓出現，需特別小心，尤其幾檔重複度高股本又小的個股，拉抬的力度與墜落的力度不可小覷。

注意瘋買造成溢價：00919、00929前例

由於近期很夯的00940或是00939尚未有資料可以追蹤，我們很難知道未來兩者會不會發生溢價問題，但就現階段媒體熱度來看，募集規模雙雙可能突破500億的規模，不禁讓人回想起過去兩年掛牌上市的00919與00929高股息ETF，兩檔規模都有千億以上，若觀察兩檔上市一個月以來，其實就如下圖所示，通通都有淨值與市值偏離的現象，這是想要存股的投資人必須注意的事情，當市場過度追買，該類ETF都可能發生溢價問題，建議要等到市場冷卻一點，溢價收斂後再做打算。

00940 過度集中電子業

談完股池與溢價，接下來要提醒投資人00940的另一個特性，是這類成分股有將近75%集中於電子業，雖然00940選股範圍是全產業，相較於其他高股息來說能夠更多元投資，不過以近期最新資料來看還是會有七成以上集中於電子業，要知道電子業是一個是很容易受到景氣循環影響的產業，當市場行情很好需求好各企業都能賺滿滿，但當景氣反轉，需求不如預期則必定影響成長與股利發放，投資人要有心理準備這類股票在逆風環境下跌幅會很深。

電子產業景氣循環特性強：全球電子產業受到經濟因素和市場需求影響深刻，投資人要小心電子業業步入庫存調整期，市場需求低迷時，相關個股受到衝擊的程度會很深，但同樣的，進入到繁榮期也會有亮麗報酬。

萬九發行居高思危

不同於學長00919在大盤指數萬三左右發行，抑或是00929於萬七發行，00940目前看來沒意外就是在萬九接近兩萬的位置將要公開發行，當然對於台股長期的走勢，我認為在資金狂潮與ETF輔助下，未來只會越墊越高，甚至兩萬三千點，兩萬五千點都不是夢，只是如今這波大盤已經狂漲四個月，從去年十一月到現在漲了將近三千點都沒有像樣的回調，意味著許多個股的基期、股價都相當高，為此推升ETF股價上漲，如果未來進入較大的修正，難保00940不會遭遇逆風甚至破發，投資人要記住，就算發行價是便宜的10元，只要成分股不停下跌，該ETF還是可以持續下殺，地心探險。

收益平準金的迷思

相信許多投資人都會在近期的高股息ETF上看到「收益平準金」的概念，但到底要怎麼了解這個概念呢？00940也有收益平準金嗎？首先00940是「有」收益平準金的，而這個平準金制度，其實是一種平滑殖利率波動的做法，簡單來說如果某檔ETF發行時的規模是100億，那他在之後買進它的成份股就會是200億規模去做規劃，如果今天他可以獲得10億的股息(來自成分股配息)，那他就可以配出5%的殖利率。

但如果今天發生該ETF已經領完股息了，但規模突然暴增到600億好了，這時候成分股都配好息了，該ETF就得用原本的10億股息去配息給600億規模的ETF，這樣就會「稀釋」殖利率。

為此收益平準金就是從ETF中先行抽出一筆錢，用來應付這樣的情況，避免在沒有股息配置的時間點，規模暴增造成值利率波動。

以上聽起來收益平準金似乎是美事一樁對吧？但如果ETF的成分股股價下跌，或是營收變差，而該ETF又不得不換股或調整權重時，會發生甚麼事呢？這時他就必須要從收益平金裡頭抽出更多的資產去配給投資人，但沒有賺到資本利得或是更多的股利，錢就是左手換給右手，如果成分股表現不佳，勢必影響淨值還有配股表現，最終極可能造成投資人資產縮水，這點是投資人必須多加注意的狀況。

00940 成也長榮敗也長榮？

相信投資人透過上圖可以明顯看到，00940所追蹤的指數「台灣價值高息指數」，在去年有著顯卓的好表現，殖利率來到14.4%，幾乎是台灣加權股價指數殖利率4.7%的2.5倍，這是為何？其實就是因為長榮殖利率在去年高達45.2%的原因，如果拿掉這個極端值，實際上該高息指數的殖利率平均落在7.1%左右，不算差，但應該不會到8.6這麼高的數字。

這時投資人就會想，如果以後又有殖利率猛獸出現，是不是就可以維持住這樣的殖利率平均呢？當然未來的事情誰也說不準，不過在實際發生前，投資人最好都要以長期平均來做為參考，極端值得出現往往伴隨極端事件誕生，長榮的盛世來自於疫情後的需求噴發，未來會不會其他產業或是航運盛世重演？我們誰也說不準，務必理解殖利率背後的成因，才能買得安心。

00940 值得長期投資嗎？

最後的最後，投資人一定會想說，看完這些風險我到底該不該買入00940當作長期投資的開始呢？其實我認為還是「可以的」，作為市場上第一檔，納入「自由現金流量」這個指標的高股息ETF，上表可以看到00940的價格不但便宜，且長期績效勝過加權指數，最重要的夏普值也比加權指數更高，這表示承受同樣風險下，該指數所能取得的報酬勝於大盤，長期持有來看，在多空循環中是可以打敗大盤。

所以現在最重要的問題，可能就是位階問題，萬九之上發行若是遇到大盤逆風或是國際總體經濟不可抗拒因素，勢必將會影響到00940的股價，更驚悚一點未來若是破了發行價都有可能，投資人想要長期持有00940，還是要把握住分批布局、耐心等待的要點，市場永遠都在，長期投資不追高、分散風險是難以擊破的金律，避免盤整或是經濟衰退帶來的痛楚，能夠跟隨市場扛過大小多空循環，才是真正的價值投資者。

注意保管銀行匯費問題

00940兩檔ETF的保管銀行均為華南銀行，若投資者的交割銀行帳戶與保管銀行不同，每次配息時都需要支付額外的10元匯費，建議投資人若有需要長期持有，可以將保管銀行的匯費考慮進去，讓報酬最大化。

原文出處：股股知識庫

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