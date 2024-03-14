00919等被00940抬轎…其實沒那麼簡單？ 他：自己目前人生階段除債券外就是無腦0050

上班前碎碎念系列

今天時間拖比較晚，先跟等著女子盤前看法的朋友們抱歉，00940新聞太多了女子花了點時間整理。首先女子還是要提醒大家，雖然爸媽自己都有買入，但是大家還是應該要評估自己的可投資金額，確認商品適合自己再買（就像之前女子說的，以我自己的人生階段，我除了債券部位之外，目前是直接選無腦投資的0050）。

而昨天比較多話題的，大概是00919發了不少稿子（或透過網紅）來說00940成分股跟00919很接近，所以抱著00919就好。這邊女子還是要拿先前分析過的內容跟大家分享：

1.00919跟00940成分股「檔數（00919只有30檔、00940有50檔）」跟「成分股持有權重」有所差異，大家也不應該看到現在成分股都有那一兩檔，就湧入想要「等被抬轎」。同時間市場上還有很多資金包含ETF，成分股權重都會隨著每天的股價變動調整持股（為了跟隨追蹤指數），所以進場真的會被抬轎嗎？沒有00919合作的網紅說的那麼簡單。

2.早在2021年6月，中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）差不多時間掛牌時，因為00892找了網紅代言，就直指00892績效會好過00891。

事過三年後我們來看看，三年績效00891是40.21%、00892是15.79%，大家可以很明顯看出來「代言人」說的話，是不是合適全部買單。

事過三年後我們來看看，三年績效00891是40.21%、00892是15.79%，大家可以很明顯看出來「代言人」說的話，是不是合適全部買單。

回到每日國際金融市場回顧

美國市場投資人大多在等待本週稍晚發布的零售銷售與PPI，美股全日在平盤上下震盪，僅科技股因獲利了結賣壓跌幅較重。道瓊+0.10%、標普-0.19% 、納斯達克指數-0.54% 、費城半導體指數-2.47% 、台積電ADR-1.57%，而美國債券殖利率則是略為上揚。

如果回顧過去幾天美股跟台股的走勢，大家應該可以發現連動性沒有那麼大，尤其台積電ADR下跌，但在台股是上漲的現象，除了價差買賣之外，外資回流亞洲的可能性也是接下來可以觀察的指標。

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