他猜00940會募破2千億…估3月底建倉？ 網曝「真實現況」
元大台灣價值高息ETF（00940）申購熱絡，業界評估短短兩個交易日就已湧入超過1700億元資金。PTT網友好奇建倉時間點，不少人都認為應會落在三月最後一週。但也有人直言，「早就在建倉了」。
據了解，截至12日傍晚，00940累積募集金額已經達977億元，其中，元大證券達470億元、國泰證券也有115億元、玉山證券約30億元，兩個交易日就已湧入超過1700億元資金。
一名網友在PTT發文表示，00940本週申購金額有望突破2000億元，申購時間只到週五（3/15），並將於4/1上市，他好奇，若是申購金額達2000億元，00940可能還沒有完成建倉，「00940建倉時間是現在到3/31這段時間嗎？有多少申購金額就要買滿嗎，還是可以4/1後再買？」
其他人留言「為什麼會覺得先建倉才開始募資？真奇怪，沒錢進來怎麼買股票啊」、「三月底吧看來」、「就是三月最後一週要建倉吧、「919連漲一個月，然後940破發」、「早就在建倉了，投信外資等法人會私下彈好對敲換貨」、「一定是分批買，不可能4/1 就all in2000億進去」、「大概漲到12元就一堆脫手了」。
還有人留言「大戶早敲滿等出貨了」、「我也覺得會先找好法人談好，剩餘的資金再分批買」、「隨時買啦，現在信貸3/15撥款」、「募完後分批」、「早就找外資買好準備對敲了好嗎」、「外資嘻嘻好多錢可以敲」。
元大投信說明，00940在正式經證交所核備成立前，市場所傳任何銷售數字均非正式數據，且元大投信未對個別投資人資金運用提供任何建議，提醒投資前應充分了解產品特性，評估自身風險承受能力，妥善規畫個人財務決策。
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