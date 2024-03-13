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00918、00919、00878、0056過去一年績效比較！ 她：確實老牌的比較好

聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

剛剛午休的時候看到一則新聞「00918聲量不及00919明明績效很不錯！ 專家：舊的不會比較差

所幸就0056、00878、00918、00919這幾檔拿出來比較一下，本來想要一起看00929但成立時間未滿一年所以只好先割捨。

以過去一年的績效來看，並且考慮配息情況，整體報酬是：0056 > 00918 > 00919 > 00878。

確實，老牌的比較好...

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 季配息

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