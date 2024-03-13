00918、00919、00878、0056過去一年績效比較！ 她：確實老牌的比較好
剛剛午休的時候看到一則新聞「00918聲量不及00919明明績效很不錯！ 專家：舊的不會比較差」
所幸就0056、00878、00918、00919這幾檔拿出來比較一下，本來想要一起看00929但成立時間未滿一年所以只好先割捨。
以過去一年的績效來看，並且考慮配息情況，整體報酬是：0056 > 00918 > 00919 > 00878。
確實，老牌的比較好...
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