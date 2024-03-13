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00940兩天募集是「逼近千億或已破1700億」？ 元大投信：市場所傳均非正式數據
元大臺灣價值高息（00940）3月11日開始正式申購，傳當日中午已破550億規模，人氣強壓統一台灣高息動能（00939）的531億募集規模；首日結算消息指出金額已突破645億元，買氣超旺！
網路上正瘋傳一張00940的募集金額統計表，如下圖：
3月12日也就是申購的第二天，募集的金額已達977.5億，不過無法確定該數字是單日的數字或是第一天加總累計起來的。
倘若是單日數字，就圖表的兩日加總：
727.36加977.55等於規模已達到1700億。
若是累計兩日，則是977.55億，但即便如此這募集數字也是無人能敵了！
對此，元大投信也於今日發布新聞稿，針對募集規模有所臆測此事說明：
00940在正式經證交所核備成立前，市場所傳任何銷售數字均非正式數據，且元大投信未對個別投資人資金運用提供任何建議，提醒投資前應充分了解產品特性，評估自身風險承受能力，妥善規畫個人財務決策。
元大投信至目前未對市場發布任何00940業績數字，未來將依照相關法令規定，於成立後在官網揭露基金淨值，並預計4月1日掛牌，掛牌前一營業日將公告申購買回清單等交易資訊，以當日結算淨值為掛牌參考價。
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