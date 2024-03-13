00940、00939募集大賣「感觸很深」！ 她欣賞其設計理念：降低分紅門檻

00939和00940讓我感觸很深，市場上早就在說ETF太多，沒想到還能大賣成這樣，這種熱賣一定是打中了某些市場的需求，不單純是台股行情好所造成。

發行公司一定是找到了某些市場痛點，譬如說申購門檻低到一萬塊、一萬五，真的是大學生也能開戶，降低了理財的門檻。所以這次到處大當機不是沒有原因，門檻低，符合資格的人就多，要處理的帳戶數量就變得很多。

以前我讀過上海商銀創辦人陳光甫的傳記，真的非常感動，他創辦銀行在清末民初中國非常亂的時候，當時銀行都是找大戶拿存款，但是他堅持要辦一元存摺，叫行員不要刻薄販夫走卒，讓沒錢的人也可以存錢，人從沒錢到有一點錢，到有理財需求，以後就都是他們的客戶。這種客戶的特色是麻煩，但黏性高，他們不會再去其他不那麼歡迎他們的銀行。

這次兩大基金的特色是月配息，也比過去高股息基金主流的季配息更降低門檻，我就算暑假存兩個月，開學交學費了，我也有兩個月的配息可拿。這種行政麻煩但便利客戶、降低分紅門檻的設計，很明顯對市場是具有說服力的。

民眾苦於銀行低利率已久，因此去年美債ETF熱翻，同時兼有高債息和降息後交易價格漲幅，受市場歡迎程度真是嚇了我一跳，兼有利息與價格的優點可能觸發了00939和00940這兩檔基金的設計理念。

當然實務上發行面有一些可討論的問題，我會在下週的會員影片仔細說明，但是這個成績絕對說明了這次兩大公司真的正中紅心，打了全壘打。（當然看元大和統一互噴真的也很療癒）

這次的事件告訴我們，市場上真的還是有很多需求是未被滿足的，無論是金融業還是科技業，或者餐飲旅館零售電商，好好設計產品，把產品做好、賣好，永遠都有空間，永遠都有很多值得做的事情。這兩檔產品真的是值得列入教案。

◎本文內容已獲 Emmy追劇時間 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。