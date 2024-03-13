00940會申購的「兩種人」…趁上市溢價就收割一波？ 他：問建議買嗎我會說不要！

要不要申購00940似乎已經變成家喻戶曉的問題了，最近也不時被問到。

想申購的人，除了那種聽人說好或新聞說熱門就跟風的不算，大概有兩種。

一種是真的相信它高配息高報酬，長期持有很有利。 另一種是想要上市當天趁溢價就賣掉，收割一波就走。

第一種，因為是配息率加權，再加上一些指標，左手給右手的配息率高於大盤是可期待的。

但總績效（真正能賺的錢）會不會好就很可疑。

就方法論上，一堆規則疊加應該多少有價值因子的效果，但到底有多少很難評估，所以我不認可但也不能否證這點。如果你是真的有能力分析出它的因子成效，並認為它的價值因子足夠也適合你投資，當然買入也沒問題。

但如果你看的是過去績效很好。我們常說，過去績效不代表未來績效。這在「ETF上市前」的指數更是如此。為什麼呢？因為這種指數明顯會是看了答案之後事後訂出來的。也就是先知道哪些股票表現特別好，然後用電腦找出一些能涵蓋這些股票的規則，自然看起來過去績效很漂亮，但之後會不會好很難說。（甚至美國有統計說這類指數在ETF上市之後的平均表現，就是會輸一大截）

在不確定未來指數績效如何的狀況下，長期持有費用率 交易成本 配息成本 較高，又有偏離平均報酬風險的ETF就沒什麼好理由。

最後，即使你真的相信這套方法很有效，就應該去搶申購嗎？怎知新申購不是在買貴？（不是發行價10元就代表便宜，真正重要的是成分股的價格，詳見後述）進而拉低之後的報酬？

第二種是認為，因為這檔這麼熱門，上市當天一定還會有很多人想買入，進而變成溢價，這時趁機賣出賺他一波。

不是說不行，但是不是有先想好，如果跌破發行價的時候怎麼辦？要認賠賣出，還是被迫套牢？

首先，開盤會不會溢價仍是未知數，當第一天申購就是破記錄的幾百億，代表的可能是想買入的人有不少已經買進，沒必要上市再買，同時也可能有很多是想要上市當天就想收割一波的人。也就是說，剛開盤到底是買盤強還是賣壓重，沒人能確定是否能複製以前的新上市ETF的明顯溢價狀況。

其次，就算當天真的溢價好了，也不代表就會高於發行價，ETF 15日募資完之後，就會開始有半個月的時間陸續買進成分股，現在甚至已經有不少投資人看準前幾大股票提前卡位，想要賺這一波（但要注意這麼做也不是穩賺），也就是可能要買進前價格先被推高一波，而募集數量這麼大又是股息加權，很多市值沒這麼高的股票就算分10個交易日買入，也都會造成很大的衝擊成本，因此成本可能再增加一波。

然後等到買得差不多，準備上市的幾天，台股市場大環境會是漲是跌不知道，加上提前買進成分股的人可能在此時脫手，可能又一波下跌。在上市日之前，有可能淨值早就先跌破10元，甚至差一截，這時就算開盤溢價也可能價格還是不到10元。

（注意我這裡都是說「有可能」，而不是說「會下跌」，股市漲跌沒辦法事先預測，重點是你要先想好不利狀況要怎麼辦）

總之呢，如果你問我要不要申購（如果真的有什麼理據充分的買進理由，也充分了解風險，應該不會問我了），我會說建議不要。

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