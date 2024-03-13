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00918「主打填息的ETF」與00878和0056搭配更神！ 專家：風險更分散平均殖利率高達9.7％

聯合新聞網／ 陳重銘
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

高股息ETF不斷地推陳出新，但是00918的聲量也持續高漲，主要原因還是股利配得又高又滿，而且上市以來「都有填息」，不愧它的名稱：大華優利高填息30（00918）。

統計最近4季，總共配息2.32元，合計殖利率高達10.48%。除了剛成立時配發較低的0.2元，其餘配息都沒有讓投資人失望。如果看最近3季，穩定配發約0.7元股利，單季殖利率約3%，年化殖利率高達12%。

00918最近宣布每單位配發0.7元股利之後，吸引投資人買進推升規模持續成長。統計至3/12，規模已經超過200億，如果還有人說這檔冷門，我想可能是誤會了！領股利雖然很開心，但是請你記住，只有填息時股利才是真的放進口袋喔。00918上市以來不只配息率高，填息也次次完成，主因在指數中加入「高填息」的因子，成分股有高填息率。(資料來源：台灣指數公司。資料日期：2024/1/2。)

00918最近宣布每單位配發0.7元股利之後，吸引投資人買進推升規模持續成長。統計至3/12，規模已經超過200億，如果還有人說這檔冷門，我想可能是誤會了！領股利雖然很開心，但是請你記住，只有填息時股利才是真的放進口袋喔。00918上市以來不只配息率高，填息也次次完成，主因在指數中加入「高填息」的因子，成分股有高填息率。（資料來源：台灣指數公司。資料日期：2024/1/2。）

從下圖的股價走勢可看出，00918投資人同時賺到「股利+價差」，這才是投資高股息ETF的真義！由於績效表現亮眼，投資人紛紛進場，成交量也日益加大。

00918是季配息，想要月月領息的投資人，也可以搭配其他季配息的ETF。由於ETF是追蹤指數，不同ETF有其指數特點，所以分散投資也可以囊括更多的指數，來降低投資的風險。

目前高股息ETF，規模前兩大分別是0056跟00878，都超過2000億大關，配息的月分剛好都跟00918錯開，可以組成月配息大聯盟。如下表所示，如果各買進一張的話，一季可以領到1,800元股利，等於每個月加薪600元。

如果想要每月加薪1萬元，需要各買進10,000/600=16.67張，也就是總共買進50張，大約需要140萬元，投資組合的平均值利率為 12 / 140 = 8.57%。不過從上表的資訊可以看出，00918是相對的物美價廉，因為殖利率最高

如果調整投資組合，假設有120萬資金，將50%資金買進00918，而0056跟00878各買進25%資金。每季可以領到29,085元，等於每月加薪9,695元；一年可以領到11.634萬元股利，平均殖利率 = 11.634 / 120 = 9.7%。

投資人想要打造被動收入也有個前提，就是配息率要穩定，同時持有3檔高股息ETF，可以避開單一ETF配息不穩定的困擾，息收會比較穩定。由於00918的殖利率最高，而且過去配息金額與填息紀錄都很良好，所以可以配置較多的金額，拉高投資組合的平均殖利率，增加更多的股息收入。

小提醒：00918即將在2024/3/18配發0.7元股利，3/15為最後的買進（持有）日，有意領息的投資人請注意日期。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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