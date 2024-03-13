00940是低價版的00919…與00878最沒交集！ 專家：「抬轎論」還未經實證

研究結果：00939和00940的最大交集是00919

這幾天先是00939宣布募集541億成立破記錄，今天又傳出市場推估00940可能已達到700億（實際仍以元大公告為準），00939才當一天的老大就又被00940超前。不過可以確定的是，從現在開始到3月底前，至少有千億資金，將進場建倉高殖利率個股。

既然00939和00940是這一波的主角，我們就把這二位新同學已公告的前十大成分，拿來跟其它重量級的高股息ETF前輩們交叉比對（都只比前十大就好），權重截至3/11。

結果在00940這一組重疊率最高的果然是00919，重複6檔，包含長榮、聯電、聯發科、中美晶、漢唐和鈊象，合計40.2%（還沒算10名以外）。光前10就有這麼高的重疊度，也難怪很多網友形容00940是低價版的00919。第二高的是00936有四檔重疊（合計21.9%），和00940最沒交集的是00878，前10名只有聯發科一樣。

而如果單就00940自己橫向和其它7位前輩對比，聯發科6票是最大交集了（00936排除前50大所以選不到2454），第二高是群光有4票，其它都只有1-3票。

再來是00939，重複度最高的前輩竟然又是00919啊！雖然重疊只有4檔（長榮/瑞昱/聯詠/聯發科），但加起來權重就有36.3％，跟934的6檔（36.1%）幾乎不相上下。如果00919 00939 00940三隻這麼像，規模又都這麼巨，那今年5月三檔一起換股大風吹的時候應該會很精彩吧！

如果同樣拿00939橫向比對，除了聯發科一樣6票之外，第二高的是瑞昱有5票，大聯大、聯詠、群光、日月光都拿到4票，整體看起來00939和其它前輩的重疊程度稍微高一點。

我們根據這8檔ETF的公開說明書（或指數編制規則），統計出期中調整生效的大致順序：

00934：4月第7個交易日為基準日，間隔5交易日生效 00940：5月第7個交易日為基準日，間隔5交易日生效 00919：5月第17個交易日為基準日，間隔5交易日生效 00939：5月第17個交易日為基準日，間隔5交易日生效 00878：5月底前生效 0056：6月第3個週五後生效，過渡期5天 00929：6月第14個交易日為基準日，間隔5交易日生效 00936：6月第17個交易日為基準日，間隔5交易日生效

每到換股旺季網路總會盛傳「先換的坐轎 後換的抬轎」，但這樣的抬轎論到底有沒有根據？我們認為沒有經過仔細的比對或提出量化的實證，單憑直覺就妄下定論是很危險的（否則所有ETF早就都改成4月調整，沒有ETF會想幫別人抬轎吧）。

至於這種傳說有沒有道理，你信或不信？就交給大家自己判斷了...

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