快訊

獨／名作家涉男男性侵 被害人指「被PUA」報警提告

00919準備配息、24.8元還能買？連10天創新高外資卻連賣⋯老鳥曝「5理由」

00940是低價版的00919…與00878最沒交集！ 專家：「抬轎論」還未經實證

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

研究結果：00939和00940的最大交集是00919

這幾天先是00939宣布募集541億成立破記錄，今天又傳出市場推估00940可能已達到700億（實際仍以元大公告為準），00939才當一天的老大就又被00940超前。不過可以確定的是，從現在開始到3月底前，至少有千億資金，將進場建倉高殖利率個股。

既然00939和00940是這一波的主角，我們就把這二位新同學已公告的前十大成分，拿來跟其它重量級的高股息ETF前輩們交叉比對（都只比前十大就好），權重截至3/11。

結果在00940這一組重疊率最高的果然是00919，重複6檔，包含長榮、聯電、聯發科、中美晶、漢唐和鈊象，合計40.2%（還沒算10名以外）。光前10就有這麼高的重疊度，也難怪很多網友形容00940是低價版的00919。第二高的是00936有四檔重疊（合計21.9%），和00940最沒交集的是00878，前10名只有聯發科一樣。

而如果單就00940自己橫向和其它7位前輩對比，聯發科6票是最大交集了（00936排除前50大所以選不到2454），第二高是群光有4票，其它都只有1-3票。

再來是00939，重複度最高的前輩竟然又是00919啊！雖然重疊只有4檔（長榮/瑞昱/聯詠/聯發科），但加起來權重就有36.3％，跟934的6檔（36.1%）幾乎不相上下。如果00919 00939 00940三隻這麼像，規模又都這麼巨，那今年5月三檔一起換股大風吹的時候應該會很精彩吧！

如果同樣拿00939橫向比對，除了聯發科一樣6票之外，第二高的是瑞昱有5票，大聯大、聯詠、群光、日月光都拿到4票，整體看起來00939和其它前輩的重疊程度稍微高一點。

我們根據這8檔ETF的公開說明書（或指數編制規則），統計出期中調整生效的大致順序：

00934：4月第7個交易日為基準日，間隔5交易日生效

00940：5月第7個交易日為基準日，間隔5交易日生效

00919：5月第17個交易日為基準日，間隔5交易日生效

00939：5月第17個交易日為基準日，間隔5交易日生效

00878：5月底前生效

0056：6月第3個週五後生效，過渡期5天

00929：6月第14個交易日為基準日，間隔5交易日生效

00936：6月第17個交易日為基準日，間隔5交易日生效

每到換股旺季網路總會盛傳「先換的坐轎 後換的抬轎」，但這樣的抬轎論到底有沒有根據？我們認為沒有經過仔細的比對或提出量化的實證，單憑直覺就妄下定論是很危險的（否則所有ETF早就都改成4月調整，沒有ETF會想幫別人抬轎吧）。

至於這種傳說有沒有道理，你信或不信？就交給大家自己判斷了...

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，未經同意禁止取用轉載；原文出處於此

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00936台新臺灣永續高息中小型ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 月配息

延伸閱讀

00940或直接買00919？網全推它「有配息領更賺」：等千億資金抬轎

00919「太香了」每季都配息10％…但股價貴到下不了手！ 專家預估：3月中開始會更強勢

上週二將鴻海（2317）持股全數賣出！ 專家苦笑：果然繼續漲…恭喜還在車上的投資人賺更多

00940「太夯」線上申購逐一步驟懶人包來了！ 她：匯款名字需相同否則會失敗

相關新聞

00940是低價版的00919…與00878最沒交集！ 專家：「抬轎論」還未經實證

00939才當一天的老大就又被00940超前！不過可以確定的是，從現在開始到3月底前，至少有千億資金，將進場建倉高殖利率個股。

00919準備配息、24.8元還能買？連10天創新高外資卻連賣⋯老鳥曝「5理由」

台股再創歷史新高，成功站穩萬九大關，觀察56檔台股ETF表現，包括群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大高股息（0056）、凱基優選高股息 30（00915）也跟著創新高。

近一周吸金逾千億…新ETF申購爆表 6大風險要掌握

從半年配到季配，再發展到月配，指數股票型基金（ＥＴＦ）成為投資人熱門投資標的，並以高息型最受歡迎，從近期兩檔新募集ＥＴＦ...

00940募集衝1200億…網喊2千億！ 00939上市前每個交易日平均每天注100億

近來新募台股ETF屢屢爆棚，再顯台灣錢淹腳目榮景。繼統一台灣高息動能（00939）以募集531億元打破各項紀錄後，市場高...

期街口S&P黃豆 ETF 勁揚

期街口S&P黃豆ETF（00693U）自上周爆量勁揚已近3%，主要受到市場認為黃豆庫存已觸及低點，芝加哥期貨交易所（CB...

這檔ETF有多狂？兩天吸金近千億元

元大臺灣價值高息（00940）到底有多香？申購人潮累癱一堆銀行員、證券銀行員，市場傳出募集第一天、12日金額達727億元，到今天、募集第二天的傍晚金額已達977億元，超過千億元在望，刷新國內募集基金、ETF紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。