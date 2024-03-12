00940首日傳吸金645億…00939據說內部最唬爛同事也才猜了50％數字！ 她：元大真的太威了
結果目前網路上傳出來的金額是645億（看起來應該就是內部流出）。
三月份先是中信上游半導體募了170億，然後統一投信高股息月配在完全沒人預料到的情況下募爆531億，據說連公司內部打賭最唬爛的同事也只猜了一半的數（我還在會員影片裡面講統一募個幾十過百也沒什麼問題，我真的摔倒）。
最後元大以必須贏的氣勢，一天就打破統一紀錄，645億搶回王座。孩子，不是我在講，我覺得我們都金字塔底層。
00940第一天（3月11日）
全台灣募集銷售金額統計約新臺幣645億元，供您參考：
元大證：427億
凱基證：25億
富邦證：34億
永豐金證：19.5億
國泰證：57億
群益金鼎證：24億
元富證：20.8億
華南永昌證：
兆豐證：12.2億
統一證：5.99億
台新證：2億
玉山證：30億
國票證：5.05億
第一金證：4.32億
中國信託證：7.2億
合庫證：3.5億
台銀證：1.22億
大昌證：0.91億
元大銀：5.43億
元大證券真是太威了！
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