00940首日傳吸金645億…00939據說內部最唬爛同事也才猜了50％數字！ 她：元大真的太威了

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聯合新聞網／ Emmy追劇時間
台股。 資料照片
台股。 資料照片

結果目前網路上傳出來的金額是645億（看起來應該就是內部流出）。

三月份先是中信上游半導體募了170億，然後統一投信高股息月配在完全沒人預料到的情況下募爆531億，據說連公司內部打賭最唬爛的同事也只猜了一半的數（我還在會員影片裡面講統一募個幾十過百也沒什麼問題，我真的摔倒）。

最後元大以必須贏的氣勢，一天就打破統一紀錄，645億搶回王座。孩子，不是我在講，我覺得我們都金字塔底層。

00940第一天（3月11日）

全台灣募集銷售金額統計約新臺幣645億元，供您參考：

元大證：427億

凱基證：25億

富邦證：34億

永豐金證：19.5億

國泰證：57億

群益金鼎證：24億

元富證：20.8億

華南永昌證：

兆豐證：12.2億

統一證：5.99億

台新證：2億

玉山證：30億

國票證：5.05億

第一金證：4.32億

中國信託證：7.2億

合庫證：3.5億

台銀證：1.22億

大昌證：0.91億

元大銀：5.43億

元大證券真是太威了！

◎本文內容已獲 Emmy追劇時間 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

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