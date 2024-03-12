00940大熱門申購爆量的「三大關鍵」！ 專家分析：入手成本低輕鬆當大戶
近期元大臺灣價值高息（00940）實在有夠紅，募集前媒體報導預估會超過600億，但傳出申購日僅半天就已達到550億，看來申購其期間規模破千億已是勢在必行。
財經專家阿格力日前發布短影音，解釋00940為何能夠這麼熱門的三個原因：
其實00940有三個吸引人的地方
1.輕鬆當大戶
申購期間一張僅需1萬元，如果買400張，就成為股市的400張大戶；就算是小資族一年認真存錢，買個10張也不是太困難。
2.配息很有感
因為購入成本低，以前可能往往一張領息，現在卻能10張領息，接著又是月月配息，好處就是每個月都有錢領，可以降低二代健保補充保費被課到的機率；股息看到多少就領到多少。
3.致敬巴菲特的選股邏輯
低本益比
低負債率
高ROE
高EPS
幫忙股東選出價值好股，難怪這麼紅！
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