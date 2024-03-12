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00940被不少人問怎麼看？「選股邏輯沒有大問題」她曝熱門原因及注意兩件事

聯合新聞網／ 夏綠蒂聊投資
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

投資00940要注意這2點

最近00940元大臺灣價值高息ETF很夯，不少人問我的想法。

我先說結論，選股邏輯沒有大問題，其實高股息ETF都大同小異了，不外乎就是選市值大、有賺錢、殖利率高的。

成分股選股邏輯如下：

非ky股

最近4季EPS相加>0

最近3年度均有發放現金股利

負債比率最低的前90%

ROE最高的前90%

益本比屬前80%高

最近4季稅後淨利前90%高

最近4季毛利率成長前90%高

近一年股價跌幅最低的前90%

依照這些條件來選股，基本上就是有賺錢的公司，所以不會有大問題出現，但也是其他高股息ETF成分股差不多。

00940在近期特別受到投資人青睞，主要有以下幾個原因：

低申購價

10元的申購價讓小資族也能輕鬆入手。

高股息+月月配

高股息加上月月配的特性，符合投資人追求穩定現金流的需求。

投資00940注意兩件事

1.不要溢價買貴

2.後續追蹤長期績效，是否能打敗大盤

00940申購價是10元，但感覺很多人有興趣，市場熱絡的情況下，非常有可能出現溢價，應注意溢價幅度，避免買貴。

00940是新成立的ETF，長期績效仍有待觀察，後續可以定期追蹤00940的表現，並與大盤指數進行比較，以評估投資價值。

許多高股息ETF，把時間拉長到5年10年來看，總報酬率幾乎都是低於大盤的。

報酬率不只有看殖利率高低，要看的還有資本利得的部分，以及，發高股息更重要的是填息才有意義。

◎本文內容已獲 夏綠蒂聊投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

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