00940和00939是替00919抬轎…或三檔一起幫台股注資金？ 她：規模再大不會影響個股股價太多

上班前碎碎念系列

昨天開始正式募集的元大台灣價值高息ETF（00940）幾乎佔據了新聞版面，女子今天先簡單再談談這檔募集中的ETF。

從網路新聞跟社群確實從一早就可以感受到這檔產品的熱度，女子自己有國泰證券帳戶，看到大家說00940被搶到當機，大概到接近中午時才恢復正常，其他證券商也零星有看到一度當機的消息，可見台灣人對元大出的高股息非常具有信心。

不過同時也看到網路上一些梗圖在傳00939、00940的募集金額會幫00919「抬轎」，這點女子倒覺得應該只是投信業者之間互相競爭放出來的消息，畢竟00939、00940目前都只有公布十檔成分股，完整的成分股會在掛牌上市當天下午才會從投信業者網站上可以看到，所以說「抬轎」，確實有一些成分股相似，不過大家也別忘記，00919成分股比較集中，只有30檔；00939有40檔、00940更是有50檔成分股。

尤其00940成分股的持股比重分散性高，其實規模再大大概也不會影響單一個股股價太多（提醒ETF是買一籃子股票喔）。而另一點是女子昨天看 Emmy追劇時間 會員影片部分認同的，是美股接下來面臨經濟數據放緩、有降息機會，資金將可能重返亞洲，因此台股、日股，可能要往下探的機會都不高。

至於女子看法比較不同的地方是，「高股息ETF」持有的「權值股」機率都不會太高，目前除了聯發科以外，只有幾檔個股是大家都持有的（當然完整名單還是要等00939跟00940正式掛牌上市後才知道）。也因此女子自己的觀察，雖然內有這些熱門ETF資金支撐、也有外資進入，但是哪些類股漲跌目前還很難看出，尤其以外資的屬性來看，往往是從0050或權值股（也就是0050成分股）來投資的機會是比較高的。

最後還是回顧一下美國金融市場，在等待今晚CPI公布之前，投資人交易意願不高，美股開低後跌幅有逐漸收斂，四大指數最終道瓊+0.12%、標普-0.11%、納斯達克指數-0.41%、費城半導體指數-1.36%，而重點台積電ADR-5.02%。

雖然台股跟美股不一定完全連動，但是找不到台積電買點的朋友，今天可能可以多留意自己心中的合理價位。

而最後回到債券跟美元，一樣在等待CPI公佈前，美債殖利率走高（價格理論上下跌）、美元小幅升值，不過以美元兌日圓來看，還是從1美元兌150降到146左右的價位，雖然日圓仍偏弱，但是接下來還是看日本央行的貨幣政策了。

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