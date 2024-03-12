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0050、006208的內扣不重要績效才是主要？ 專家：實力相當的2人先退幾步再跑者想贏很難

聯合新聞網／ 茉園生活隨筆
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

不要再說什麼ETF的內扣不重要，績效才重要這樣的傻話了！

績效要同類型的ETF比較才有意義，只要完全相同選股邏輯的ETF，一定是內扣低的績效好，這是無庸置疑的，科學就是科學，不需要爭辯的。

有人舉例說00922績效輸0050或006208一大截，我笑了！

0050跟006208才能互相比較，00922跟它們根本不同。

0050、006208是純市值型（單純前50大），但00922並不是，只能算是類市值型，因為設有單一個股30%的限制，以及ESG永續概念，這都是0050、006208沒設定的條件，就是為了降低太過依賴單一個股的風險及選擇良心企業。能接受這樣的選股邏輯就投資，不能接受就不要買就好了，硬要拿00922來跟0050、006208比較，有意義嗎？

您有想過嗎？這陣子的大漲多半依靠台積電，所以高含積的ETF績效較好是正常的，那哪一天反轉呢？有沒有可能正好相反，高含積的ETF，變成跌得比較重？

我要再次強調，ETF的內扣越低當然對投資人越有利，覺得不重要的人，我也祝福他們，國內ETF內扣仍是太高，如果您有注意美股ETF的話，就會知道我講的沒錯。

同樣的賽道，實力相同的兩個人賽跑，先退幾步再跑的人，想要贏，是很困難的！

內扣多的，就是退的步數越多！是不是？

◎本文內容已獲 茉園生活隨筆 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00922國泰台灣領袖50ETF基金

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