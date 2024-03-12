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00919「太香了」每季都配息10％…但股價貴到下不了手！ 專家預估：3月中開始會更強勢

聯合新聞網／ 陳重銘
台股。 資料照片
台股。 資料照片

如果股價下跌，天天都便宜，會令投資人煩惱；但如果股價一直漲，對於想要買進參與除息的投資人來說，也是一種煩惱啊！股價到底怎樣算是高？對於高股息ETF來說，殖利率是一個不錯的評估法。00919本季配息0.61元，除息日為3月18日，參與除息最後買進日為3月15日。在公告除息當天換算下來也是10%，保持連續四季配息10%的紀錄。

但近期台股氣勢如虹、不斷創高，00919也持續上漲，統計至3/8已16連漲真的很誇張，從公告配息當天約24元現在已經25.95元(2024/03/08)，當初覺得24元太高，想等回檔再買進的人，現在回頭看24元反而是相對低點了，投資市場就是這樣，永遠有驚喜，一山還比一山高。

面對不斷上漲的股市，投資人到底該怎麼應對？如果你已經設定要存股領股利，只要殖利率還在高點，就要堅持下去，努力存股累積張數。以配息0.61元估算，如果股價漲到27元，單季的配息率為 0.61 / 27 = 2.26%，年化報酬率為2.26% X 4 = 9%，依然屬於高水準。就算真的漲到30元，換算下來殖利率也有8%，依然很迷人。(註：因為00919每季配息金額穩定，所以可以用單季推估全年的殖利率。)

00919股價會不會繼續漲，要記得ETF的股價是由成分股的漲跌來決定，目前看起來是有利多的。3月有兩檔新的台股ETF募集，炒得沸沸揚揚的，相信大家也有看到新聞，有一檔已經募集金額約五百億；另一檔，從本周開始募集，打著便宜入手價的名號，想必也能吸引很多投資人，應該也有五百億規模。兩檔合計起來是千億的規模，就會陸續進場買進成分股，由於未上市的ETF僅會公告前十大持股，仔細觀察你會發現內有玄機，其中一檔前十大中有七檔是00919既有的持股，另一檔的前十大中，檔檔都是00919的既有持股。所以當這兩檔的千億資金，在市場買進成分股時，就會幫00919抬轎

股市有一句名言「有量就會有價」？當大量的資金買進時，股價就會上漲。還記得上個月農曆年假結束，外資大買台積電，帶動台積電一開年就大漲嗎？這就是所謂的資金行情。當大量資金強力買進某些標的，市場上的需求大於供給時，股價自然容易上漲，所以台積電一路往北前進。

一樣的道理，當兩檔新募集的ETF，市場預估約千億的資金，都要投入這些00919既有的持股中。那麼你想想看，如果成分股的股價被新ETF抬高了，00919的股價是不是也高機率可以受惠呢？只要有大量資金進場，坐在轎上的00919投資人，是不是就能享受被抬轎的感覺？相信投資人自有判斷。

那麼這些新成立ETF，會在甚麼時候買進成分股？新基金拿到投資人的募集資金後，因為距離掛牌上市還有一段時間，並不會馬上進場，而是會在掛牌前約一週，再分批進場布局。所以盤點一下兩檔新基金的掛牌時間，可以推估，其中一檔約在三月中旬進場，另一檔約在三月底進場。也就是說從三月中到月底，兩檔ETF不斷地買進00919的成分股，可以預測在這段時間，00919的股價應該還是會很強勢，因為有人在抬轎。

最近市場上有一個很奇怪的講法，說00919的股價已經很高，還不如買進新成立、便宜的ETF？為甚麼00919股價高？就是因為強勢啊，難道要買進股價弱勢的便宜股票？再來就是00919已經成立一年多，過去買進的成分股，平均成本並不高。但是新成立的ETF，要在2萬點的位置買進成分股，你覺得風險高不高呢？而且新成立的ETF不會馬上配息喔，等到他們配息時，00919的投資人又已經拿到2次股利了

來總結一下，如果你是要存股領股利，那麼就堅持既定的策略，有紀律的定期定額買進，參加除息，然後領到股利持續買回。三月中旬和下旬，各別有兩檔募集金額驚人的新基金資金進場，而且買進的標的與00919超高度重疊，就安心給別人抬轎吧。

小提醒：00919本季配息0.61元，除息日為3月18日，參與除息最後買進日為3月15日。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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