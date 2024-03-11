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00940一個月領息三次才夠看！ 他：保管銀行務必更改一致對小資族影響大
月月配已經落伍了，現在月領3次息才夠看
台灣的存股朋友喜歡領息已經不是新聞了，隨著近來月月配組合的登場，讓高股息ETF又邁向了一個新的里程碑。
目前市場上季配息及月配息ETF領息時間幾乎都落在月中， 如果可以搭配月初領息的00940和月底領息的ETF ，就有望可以達成一個月領3次息的效果喔！要介紹的就是月初領息的ETF元大台灣價值高息
元大台灣價值高息3大特色
1.月月配息：00940主打月月配，資金配置更靈活。
2.發行價低：發行價僅10元，更適合小資族入手。
3.主打價值投資：獨家納入股神巴菲特投資指標「現金流」的高股息ETF。
價值投資主要的目標是投資那些價值被低估的公司，價值投資會更重視長期投資而非短期波動。
股神巴菲特曾說：如果你不願持有一檔股票10年，那最好連10分鐘也不要持有。
這篇介紹給大家可以組成月配3次的ETF純粹是以配息的時間點來做考量，大家在選擇ETF時還是必須觀察一下選股的邏輯是不是符合自己的需求，另外想要使用ETF組成月月配或一月領3次息的朋友切記要將證券交割銀行與保管銀行更改為一致，否則對於小資族在初期的存股，匯費可是會佔股息很大的比例喔！
元大臺灣價值高息ETF 00940將在2024/3/4開放預購，3/11~3/15正式募集，有興趣的朋友可以多多關注這類資訊，還在觀望的朋友也可等正式上市後觀察市場狀況在做決定。
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