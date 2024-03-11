快訊

豪宅門檻降低！台北這些社區躺著中槍 屋主恐多繳4倍稅金

1歲嬰指甲被拔光虐死！保母2姊妹遭羈押 同住家人竟喊不知情

蘇丹紅衝擊！三媽臭臭鍋「停賣麻辣鍋、不能加辣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00940一個月領息三次才夠看！ 他：保管銀行務必更改一致對小資族影響大

聯合新聞網／ 小弱肌理財中
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

月月配已經落伍了，現在月領3次息才夠看

台灣的存股朋友喜歡領息已經不是新聞了，隨著近來月月配組合的登場，讓高股息ETF又邁向了一個新的里程碑。

目前市場上季配息及月配息ETF領息時間幾乎都落在月中， 如果可以搭配月初領息的00940和月底領息的ETF ，就有望可以達成一個月領3次息的效果喔！要介紹的就是月初領息的ETF元大台灣價值高息

元大台灣價值高息3大特色

1.月月配息：00940主打月月配，資金配置更靈活。

2.發行價低：發行價僅10元，更適合小資族入手。

3.主打價值投資：獨家納入股神巴菲特投資指標「現金流」的高股息ETF。

價值投資主要的目標是投資那些價值被低估的公司，價值投資會更重視長期投資而非短期波動。

股神巴菲特曾說：如果你不願持有一檔股票10年，那最好連10分鐘也不要持有。

這篇介紹給大家可以組成月配3次的ETF純粹是以配息的時間點來做考量，大家在選擇ETF時還是必須觀察一下選股的邏輯是不是符合自己的需求，另外想要使用ETF組成月月配或一月領3次息的朋友切記要將證券交割銀行與保管銀行更改為一致，否則對於小資族在初期的存股，匯費可是會佔股息很大的比例喔！

元大臺灣價值高息ETF 00940將在2024/3/4開放預購，3/11~3/15正式募集，有興趣的朋友可以多多關注這類資訊，還在觀望的朋友也可等正式上市後觀察市場狀況在做決定。

◎本文內容已獲 小弱肌理財中 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

延伸閱讀

台積電（2330）貢獻大盤上漲高達90％的指數！ 他：29%估算1854點中1674屬護國神山

00919「沒漲停卻漲不停」進場合理價位在哪？ 他計算：殖利率9％股價27.11元

00919擁真實力可全年皆配0.61元！ 專家讚「能力無可挑剔」：漲到28元股利率還可維持8.7％

0056、00878、00919「月領十萬」加薪表公開！ 成本差距達到400多萬

相關新聞

00940正式開始申購…有「三種方式」！ 她：國泰免出門線上買0元手續費

超夯的00940正式開始申購！

00940元大月配ETF人氣爆棚！ 申購首日傳不到半天已達550億…可望上看千億

元大00940ETF大爆申購潮！台股大盤今日漲多拉回的同時，ETF申購行情卻熱翻，元大台灣價值高息ETF（00940 ）...

00940一個月領息三次才夠看！ 他：保管銀行務必更改一致對小資族影響大

目前市場上季配息及月配息ETF領息時間幾乎都落在月中， 如果可以搭配月初領息的00940和月底領息的ETF ，就有望可以達成一個月領3次息的效果喔！

00919擁真實力可全年皆配0.61元！ 專家讚「能力無可挑剔」：漲到28元股利率還可維持8.7％

00919第一季開出0.61元已經超乎我們原先的預期，不但連續四季都扛住了10%股利率，同時也兌現了去年喊出「未來四季不低於0.54元」的配息政策...

00919非2月最受歡迎的ETF…且前三名都沒！ 他：00878跟00933B月增人數包辦冠亞軍

00878單月投資人數增加超過5萬人，是2月份受益人數增加最多的ETF；同時受益人數再達新高超過123萬人，目前總受益人數已經坐二望一直逼中鋼！

00919「沒漲停卻漲不停」進場合理價位在哪？ 他計算：殖利率9％股價27.11元

超乎預期配發0.61元，00919堅守10%年化配息率大關，到底是打腫臉充胖子？還是真的真材實料配息發不完？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。