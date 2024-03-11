00919非2月最受歡迎的ETF…且前三名都沒！ 他：00878跟00933B月增人數包辦冠亞軍

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聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

8日開盤台股歷史性突破2萬點，台股ETF熱度同步超級夯！

回顧過去一個月，哪一檔ETF最受到投資人歡迎呢？

答案揭曉：就是國民ETF 00878

國泰永續高股息(00878)

單月投資人數增加超過5萬人，是2月份受益人數增加最多的ETF；同時受益人數再達新高超過123萬人，目前總受益人數已經坐二望一直逼中鋼！

好消息：8日00878順利盤中完成填息，這次只花費8個交易日，近期股息價差兩頭賺。

單月受益人數增加第二名的ETF：國泰10Y+金融債（00933B），單月增加超過3.7萬人，堪稱債券ETF人氣王！

00933B這個月繼續配息：

除息日在3/18

每單位配發0.07元

殖利率超過5%

想要參與配息的投資人，可以在3/15持有或買進喔！

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00933B國泰10Y+金融債ETF 00937B群益ESG投等債20+ 債券ETF 季配息 月配息

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