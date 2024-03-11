00919非2月最受歡迎的ETF…且前三名都沒！ 他：00878跟00933B月增人數包辦冠亞軍
8日開盤台股歷史性突破2萬點，台股ETF熱度同步超級夯！
回顧過去一個月，哪一檔ETF最受到投資人歡迎呢？
答案揭曉：就是國民ETF 00878
國泰永續高股息(00878)
單月投資人數增加超過5萬人，是2月份受益人數增加最多的ETF；同時受益人數再達新高超過123萬人，目前總受益人數已經坐二望一直逼中鋼！
好消息：8日00878順利盤中完成填息，這次只花費8個交易日，近期股息價差兩頭賺。
單月受益人數增加第二名的ETF：國泰10Y+金融債（00933B），單月增加超過3.7萬人，堪稱債券ETF人氣王！
00933B這個月繼續配息：
除息日在3/18
每單位配發0.07元
殖利率超過5%
想要參與配息的投資人，可以在3/15持有或買進喔！
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