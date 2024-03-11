00919「沒漲停卻漲不停」進場合理價位在哪？ 他計算：殖利率9％股價27.11元

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聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

00919股價&配息雙雙創下新高，最新合理價格公開！

2024年02月29日，群益投信官網公告，00919群益台灣精選高息，2024年度第一季配息，預計配發現金股利0.61元再創新高！利用公告當天的收盤價格24.03元計算，單季配息率2.54%，年化配息率10.16%。

超乎預期配發0.61元，00919堅守10%年化配息率大關，到底是打腫臉充胖子？還是真的真材實料配息發不完？仔細觀察00919公告當天的基金淨值組成項目，其中收益平準金項目還有1.78元，加上今年度台股除權息旺季即將到來，00919還能夠繼續補充配息子彈，收益平準金四大新制上路，目前看來對於00919的高配息表現並沒有明顯影響，不曉得觀眾朋友對於00919本次的配息表現是否感到滿意呢？

00919本次配息資訊如下：

配息金額：0.61元

最後買進日：2024年03月15日

除息日：2024年03月18日

配息日：2024年04月15日

00919基金淨值組成如下(2024/02/29)：

面額：15元

收益平準金：1.78元

資本損益平準金：7.24元

基金淨值(元)[A+B+C]：24.02元

收益平準金：

（現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用）

資本損益平準金：

（已實現與未實現資本損益，以及已實現與未實現資本損益平準金）

知美製作貼文當下（2024年3月5日），00919收盤價格24.85元持續創新高，加上這次的預估配息金額0.61元一樣創下歷史新高，等於股息、價差都有賺到，00919基金淨值正式突破1500億大關，本周有機會正式超車00929成為台股原型ETF規模第四大！（2024年3月5日00919基金淨值1501億、00929基金淨值1559億）。

2024年3月8日更新，00919最新規模1,655億，00929最新規模1,607億，00919規模正式超車00929，成為台股原型ETF規模第四大。

00919目前最新合理價格計算：

12%以上年化配息率，價格區間20.33元以下

11%~12%年化配息率，價格區間20.34元~22.18元

10%~11%年化配息率，價格區間22.19元~24.40元

9%~10%年化配息率，價格區間24.40元~27.11元

9%以下年化配息率，價格區間27.12元以上

利用配息公告當天，00919收盤價格24.03元計算，目前價格落在10%~11%年化配息率價格區間。

以上計算採用00919第一季配息公告資訊預估，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息，歷史績效僅供參考，不保證未來獲利，投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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