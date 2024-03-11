高股息ETF殖利率高於貸款利息…借錢幫自己加薪根本套利？ 他：通常投資不會「一切順利」

小資族阿美月薪5萬元，打算信貸100萬元買入高股息ETF，每月幫自己加薪，結果會發生什麼事情呢？

信貸100萬元假設利率3％，寬限期抓3年，也就是前三年只還利息，那麼前三年每月約還款2,500元，第三年之後每月還款金額為22,134元（這例子舉得不好，信貸比較少見寬限期，當參考就好）。

假設「一切順利」，高股息ETF真的每年提供穩定8％的股息殖利率且順利填息，在不考慮股價波動的狀況下，阿美認為自己每年可以穩定賺到8萬元，因為是「月配息」，相當於每個月收入6,666元，等同成功幫自己每月加薪4,166元。

阿美還打算每3年就換銀行承作信貸，爭取拉長寬限期，如果這個方式可行，阿美再進一步思考，不如自己再省吃儉用一點，一口氣借到300萬元，每個月還款7,500元，生活似乎還過得去，但每個月幫自己加薪的金額將一口氣拉升到12,500元，比每個月辛苦加班累得要死還能賺到更多。

每個月多賺12,500元，相當於一年幫自己多賺15萬元，賺到的錢拿來買更多高股息ETF，越存越多張，這不就相當於每月投資12,500元，每年穩定「套利」5.5％的定期定額投資策略嗎？

20年後，加上複利成長，阿美推算自己的本金將增值538萬，到時候一樣信貸300萬元．合計838萬元的資金投入高股息ETF，算起來每月淨收入已達到4.8萬元，到時候是不是就能順利提早退休了呢？

阿美覺得「穩了！」，因為她認為上述估算還沒計入台股投資的長期平均回報率跟個人薪資增長呢！若再算進去，也許自己台股資產1,000萬，年收百萬元也不再只是夢想。

以上只是個「虛擬」的故事，我不確定是不是真的有人跟阿美一樣的想法，但只想提醒，通常投資不會「一切順利」，更別說錯縱複雜的人生了。

真正沒風險的交易才能稱得上「套利」，充滿變數的人生與投資工具，很難能完美「套利」，除非你真的能夠準確預測 20 年內的各種變化，但就連「臥龍」、「鳳雛」也無法預測到自己將死在五丈原與落鳳坡了，我們又真的能確保上述一切都能按照劇本走嗎？

台灣加權指數從2022年1月1日至今漲了近四成，後面會漲會跌，我們不需要預設高點，但也不宜過度樂觀或一廂情願。

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