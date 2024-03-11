快訊

台中獨力造蛋今開工！阿妹可唱「10天10夜」 盧秀燕孵出2028總統夢？

日本特效擊敗好萊塢！70歲哥吉拉首創紀錄獲奧斯卡獎 台灣還看不到

太陽花學運斷送與世界經濟接軌 台灣下個10年有新選擇？

00940「過熱」從一月就開始被狂搜尋！ 專家：月配息新成員…組周配少不了它

聯合新聞網／ 股海老牛
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

存高股息ETF成為國民新顯學，靠自己存退休金的風氣逐漸盛行，不過「季配、月配」已經不足為奇，自組「週週配」掀起討論熱度！

老牛教你活用「00940」打造「週週領」！靈活配置打造源源不絕的資金池

「00940」話題度攀升

今年元月起「00940」ETF，Google搜尋量持續攀升，老牛近期也不斷被敲碗，究竟為何還沒上市，就造成市場熱議！

元大臺灣價值高息ETF（00940）

相關日期：募集時間3/11-3/15，預計4/1掛牌上市，預計首次除息月份為今年7月、領息月份為8月！

相關價格：募資價10元，經理費0.3%、保管費0.03%。

ETF特色：00940是「月月配」家族新進成員，配息時間為「月初」，可以搭配其他同為「月配息」ETF，自組週週配！

指數績效優異

2007/5月-2023/12月歷史回測「臺灣價值高息指數」總報酬為732%，優於台股加權指數的321%。其中資本利得佔比577.4%、股息收益佔比154.2%。安心抱緊的同時享有資產增長與股息收益的好處！

遵循巴菲特價值投資

不買貴：用便宜價買到高品質

找有錢：買進高現金流、低負債率的公司

找會賺：納入巴菲特指標：ROE高、EPS優

找穩定：不持有KY股，追求穩定性，股價下行風險小

護城河：毛利率成長以建立護城河

精準挑選&提前卡位

「臺灣價值高息指數」一年調整兩次成分股，是股利宣告、除權息旺季後，最早調整的高股息指數！

精準挑選：5月依公司最新殖利率精挑高息股，剔除已配息或不配息之股票。

提前卡位：11月依近4季EPS與近3年股利發放率，提前卡位明年度潛力高息股！

月領不稀奇、週週領不停

「月初領息」的元大臺灣價值高息ETF(00940)

打造週週領、穩穩配的高息ETF組合！股息永動機就此誕生，小資也能創造神奇印鈔術！

貼心提醒：00940追蹤之指數的選股方式並不局限於電子產業，個股權重具有上限8%，避免頭重腳輕的狀況發生！

手刀申購去

元大臺灣價值高息ETF（00940）

募資價10元，自組打造週週配

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

延伸閱讀

00940回測股息收益達154％…能將所有投資成本打平！ 專家：投200萬月領1.4萬多元

00940不只10元這特點…如此熱門的「4大原因」！ 一年兩次調整成分股

台積電（2330）貢獻大盤上漲高達90％的指數！ 他：29%估算1854點中1674屬護國神山

0056、00878、00919「月領十萬」加薪表公開！ 成本差距達到400多萬

相關新聞

00919「沒漲停卻漲不停」進場合理價位在哪？ 他計算：殖利率9％股價27.11元

超乎預期配發0.61元，00919堅守10%年化配息率大關，到底是打腫臉充胖子？還是真的真材實料配息發不完？

00940「過熱」從一月就開始被狂搜尋！ 專家：月配息新成員…組周配少不了它

今年元月起「00940」ETF，Google搜尋量持續攀升，老牛近期也不斷被敲碗，究竟為何還沒上市，就造成市場熱議！

0056、00878、00919「月領十萬」加薪表公開！ 成本差距達到400多萬

2024年02月29日，群益投信官網公告，00919群益台灣精選高息，2024年度第一季配息，預計配發現金股利0.61元再創新高！

高股息ETF殖利率高於貸款利息…借錢幫自己加薪根本套利？ 他：通常投資不會「一切順利」

信貸100萬元假設利率3％，寬限期抓3年，也就是前三年只還利息，那麼前三年每月約還款2,500元，第三年之後每月還款金額為22,134元（這例子舉得不好，信貸比較少見寬限期，當參考就好）。

00939成立規模飆531億 創 ETF 史上新傳奇

投資人萬眾期待的統一台灣高息動能ETF（00939）3月8日以531億的巨量級規模成立，寫下台灣資產管理界新傳奇記錄。0...

台股吹響多頭號角 國內 ETF 向前衝

半導體龍頭台積電（2330）股價屢創新高，大盤連日寫下歷史新高，上周五（8日）盤中更是一度飛躍2萬點大關刷新高。觀察國內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。