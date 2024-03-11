00940「過熱」從一月就開始被狂搜尋！ 專家：月配息新成員…組周配少不了它

存高股息ETF成為國民新顯學，靠自己存退休金的風氣逐漸盛行，不過「季配、月配」已經不足為奇，自組「週週配」掀起討論熱度！

老牛教你活用「00940」打造「週週領」！靈活配置打造源源不絕的資金池

「00940」話題度攀升

今年元月起「00940」ETF，Google搜尋量持續攀升，老牛近期也不斷被敲碗，究竟為何還沒上市，就造成市場熱議！

元大臺灣價值高息ETF（00940）

指數績效優異

2007/5月-2023/12月歷史回測「臺灣價值高息指數」總報酬為732%，優於台股加權指數的321%。其中資本利得佔比577.4%、股息收益佔比154.2%。安心抱緊的同時享有資產增長與股息收益的好處！

遵循巴菲特價值投資

不買貴：用便宜價買到高品質 找有錢：買進高現金流、低負債率的公司 找會賺：納入巴菲特指標：ROE高、EPS優 找穩定：不持有KY股，追求穩定性，股價下行風險小 護城河：毛利率成長以建立護城河

精準挑選&提前卡位

「臺灣價值高息指數」一年調整兩次成分股，是股利宣告、除權息旺季後，最早調整的高股息指數！

精準挑選：5月依公司最新殖利率精挑高息股，剔除已配息或不配息之股票。 提前卡位：11月依近4季EPS與近3年股利發放率，提前卡位明年度潛力高息股！

月領不稀奇、週週領不停

「月初領息」的元大臺灣價值高息ETF(00940)

打造週週領、穩穩配的高息ETF組合！股息永動機就此誕生，小資也能創造神奇印鈔術！

貼心提醒：00940追蹤之指數的選股方式並不局限於電子產業，個股權重具有上限8%，避免頭重腳輕的狀況發生！

手刀申購去

元大臺灣價值高息ETF（00940）

募資價10元，自組打造週週配

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