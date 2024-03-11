00940「過熱」從一月就開始被狂搜尋！ 專家：月配息新成員…組周配少不了它
存高股息ETF成為國民新顯學，靠自己存退休金的風氣逐漸盛行，不過「季配、月配」已經不足為奇，自組「週週配」掀起討論熱度！
老牛教你活用「00940」打造「週週領」！靈活配置打造源源不絕的資金池
「00940」話題度攀升
今年元月起「00940」ETF，Google搜尋量持續攀升，老牛近期也不斷被敲碗，究竟為何還沒上市，就造成市場熱議！
元大臺灣價值高息ETF（00940）
相關日期：募集時間3/11-3/15，預計4/1掛牌上市，預計首次除息月份為今年7月、領息月份為8月！
相關價格：募資價10元，經理費0.3%、保管費0.03%。
ETF特色：00940是「月月配」家族新進成員，配息時間為「月初」，可以搭配其他同為「月配息」ETF，自組週週配！
指數績效優異
2007/5月-2023/12月歷史回測「臺灣價值高息指數」總報酬為732%，優於台股加權指數的321%。其中資本利得佔比577.4%、股息收益佔比154.2%。安心抱緊的同時享有資產增長與股息收益的好處！
遵循巴菲特價值投資
不買貴：用便宜價買到高品質
找有錢：買進高現金流、低負債率的公司
找會賺：納入巴菲特指標：ROE高、EPS優
找穩定：不持有KY股，追求穩定性，股價下行風險小
護城河：毛利率成長以建立護城河
精準挑選&提前卡位
「臺灣價值高息指數」一年調整兩次成分股，是股利宣告、除權息旺季後，最早調整的高股息指數！
精準挑選：5月依公司最新殖利率精挑高息股，剔除已配息或不配息之股票。
提前卡位：11月依近4季EPS與近3年股利發放率，提前卡位明年度潛力高息股！
月領不稀奇、週週領不停
「月初領息」的元大臺灣價值高息ETF(00940)
打造週週領、穩穩配的高息ETF組合！股息永動機就此誕生，小資也能創造神奇印鈔術！
貼心提醒：00940追蹤之指數的選股方式並不局限於電子產業，個股權重具有上限8%，避免頭重腳輕的狀況發生！
手刀申購去
元大臺灣價值高息ETF（00940）
募資價10元，自組打造週週配
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