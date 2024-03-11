0056、00878、00919「月領十萬」加薪表公開！ 成本差距達到400多萬

對大多數人而言，用低價買到好東西會有一種賺到的感覺，挑選高 CP 值的產品逐漸成為現在的顯學。其實挑選高 CP 值的產品不僅能應用於日常採購，投資股票也是同樣的邏輯，正如股神巴菲特所說:「無論我們是在講襪子(Socks)還是股票(Stocks)，我都喜歡用低價買到高品質商品。」元大投信以此作為投資核心觀念，設計出既遵循價值投資、又享有高殖利率的元大臺灣價值高息ETF(00940)。

2024-03-09 23:01