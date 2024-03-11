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0056、00878、00919「月領十萬」加薪表公開！ 成本差距達到400多萬

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

0056/00878/00919，超狂月配10萬加薪表公開！

(2024年03月00919配息0.61元版本)

2024年02月29日，群益投信官網公告，00919群益台灣精選高息，2024年度第一季配息，預計配發現金股利0.61元再創新高！利用公告當天的收盤價格24.03元計算，單季配息率2.54%，年化配息率10.16%。

超乎預期配發0.61元，00919堅守10%年化配息率大關，到底是打腫臉充胖子?還是真的真材實料配息發不完?仔細觀察00919公告當天的基金淨值組成項目，其中收益平準金項目還有1.78元，加上今年度台股除權息旺季即將到來，00919還能夠繼續補充配息子彈，收益平準金四大新制上路，目前看來對於00919的高配息表現並沒有明顯影響，不曉得觀眾朋友對於00919本次的配息表現是否感到滿意呢?

00919本次配息資訊如下：

配息金額：0.61元

最後買進日：2024年03月15日

除息日：2024年03月18日

配息日：2024年04月15日

00919基金淨值組成如下(2024/02/29)：

面額：15元

收益平準金：1.78元

資本損益平準金：7.24元

基金淨值(元)[A+B+C]：24.02元

收益平準金：

(現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用)

資本損益平準金：

(已實現與未實現資本損益，以及已實現與未實現資本損益平準金)

0056/00878/00919，超狂月配10萬加薪表公開！

0056元大高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有42.858張，總成本161萬5747元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有128.572張，總成本484萬7165元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有428.572張，總成本1615萬7165元

00878國泰永續高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有75.000張，總成本164萬9250元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有225.000張，總成本494萬7750元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有750.000張，總成本1649萬2500元

00919群益台灣精選高息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有49.181張，總成本118萬1820元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有147.541張，總成本354萬5411元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有491.804張，總成本1181萬8051元

0056、00878、00919配息金額，採用最近一季現金股利計算，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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