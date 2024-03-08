0050非首選…推00922、00923、00850！ 定期定額碰股價狂飆怎辦…能全數盡出嗎？

【文．李亞珊】

根據台灣證券交易所去（2023）年12月ETF定期定額交易戶數統計排行月報表顯示，元大台灣50（0050）從冠軍退到季軍，改由元大高股息（0056）位居榜首，前5名ETF依序為0056、國泰永續高股息（00878）、0050、富邦台50（006208）、元大台灣高息低波（00713），印證許多存股族改存ETF，而且熱衷高股息ETF的情況。

那麼存市值型ETF好還是高股息ETF？又各有哪些標的適合考慮投資？以下由不敗教主陳重銘、財經作家股海老牛來為存股族釋疑。

Q：高股息ETF和市值型ETF，哪一種適合存股？

陳重銘：我認為，市值型ETF長期績效勝於高股息ETF，原因在於選股邏輯的不同，因高股息ETF為了配息穩定，成分股的成長性相對不高，投資人仍應衡量個人需求，想領息還是累積資產，來選擇適合的ETF。

去年高股息ETF因搭上AI概念股，股價大幅上漲，但今年應居高思危，畢竟一檔高股息ETF年漲50%並非常態，無法期待它每年都有相同表現，也就是股價仍會回檔。

此外，金管會在今年1月11日公布ETF收益平準金新分配原則，預期今年高股息ETF的股利表現將會下降，現金殖利率也不會這麼高了。高股息ETF投資人可觀察2件事，分別是調整成分股後，標的是否是個人想要的，以及成分股能否續漲，來評估高股息ETF的表現。

至於市值型ETF，最具代表性的0050，因台積電占比高，股價來到相對高點，小資族每月定期定額的壓力可能較大，建議可考慮元大台灣ESG永續（00850）、國泰台灣領袖50（00922）、群益台灣ESG低碳50（00923）等ESG、低碳市值型ETF，台積電占比不超過3成，且淨零排碳是各企業未來的趨勢，適合及早逢低布局。

股海老牛：高股息ETF受到投資人喜愛有3個原因：

根據我個人的經驗，小資族可以先了解各高股息ETF的選股邏輯，來選出適合自己的標的，且因高股息ETF股價相對便宜，可當作先進場試水溫的工具，避免一直想等低點出現，但空頭時也不敢進場，而錯失及早投資的良機，待投資紀律養成，可再配置市值型ETF來長期持有。

Q：定期定額的扣款頻率會影響績效嗎？股價持續上漲時，該獲利了結？

陳重銘：我建議投資人，千萬別為了想降低定期定額的成本而分散扣款，相同的資金1個月買1次或1個月拆成多筆買進，兩者長期平均成本和報酬率並不會差距太大。

至於是否該獲利了結，取決於個人的投資目的，並將年齡與資金納入考量。舉例來說，熟齡族主要以穩定領息為訴求，靠著定期定額和逢低加碼，來累積持股張數，每年可領到的股息將會增加，就不一定要獲利了結，萬一停利決策失誤，買完後股價下跌，卻不敢再買進，違背累積張數來實現穩定領息的初衷。

資金充裕的投資人，高股息ETF可採取逢低買進、逢高賣出的策略，賺價差可能會比純領股利的報酬來得好；市值型ETF因較貼近大盤指數，可參考月KD指標，月KD在相對低點買進、相對高點賣出。至於資金有限的投資人，建議持續定期定額，不要隨意賣出，避免拖慢資產累積的速度。

股海老牛：我也認同陳老師的看法，股市長期一直創新高，一旦獲利了結離場，有些人看到短期震盪就不敢再買進了，建議持續分配資金投入股市，才能發揮最大效益，另補充市值型和高股息ETF是否該獲利了結的看法。

市值型ETF： 建議長期持續投入，部分ETF因沒有配息，較不受青睞，若有這類市值型ETF的人，想獲利了結時可分散獲利，不要全數盡出，下跌時再加碼，這樣才能彰顯複利效果。 高股息ETF： 目前高股息ETF的現金殖利率來到10%並非常態，以過去1年發放多少股利來估算，可算出現在買進價格的區間，現金殖利率7%以上是便宜價，6%為合理價，5%則是昂貴價。現金殖利率相對高點時買進高股息ETF，股價上漲有望賺到價差與股息，空頭時也能安穩領息。

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