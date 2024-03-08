00919、00939、00940這點比誰抬轎還重要？ 他：個股重疊性過高一起換掉賣壓超乎想像

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聯合新聞網／ 邏輯投資
台股。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台股。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

高股息ETF

我想00919應該會說：「00939、00940 兩個小老弟！謝囉！」

這裡其實要注意高股息ETF的持股重疊性，若某檔個股重疊性過高，一旦被大家一起換掉，賣壓恐怕也會超乎想像。

另外未來可以預見某些高股息概念股的評價區間會放大，本益比可能會超越過去水準，對被抬轎的投資人來說是好事，但如果追高買入，風險也將大幅增加，應該謹慎看待。

我自己的話則是會考慮避開現有高股息ETF的重疊成分股，一方面避開評價過高或下殺的風險，另一方面你如果剛好挑到符合規則的股票，未來或許能得到這些ETF抬轎的驚喜上檔空間。

◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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