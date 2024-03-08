00878沒有一次未填息紀錄…僅時間長短差別！ 專家：別人還在懷疑而我們已在領息
大盤突破2萬點：歷經8個交易日，00878填息囉！
大盤早盤突破2萬點，這個時間點會成為歷史紀錄(2024/3/8)，而孫太持有1,000張的00878，也拜近期大盤上升所賜，順利填了除息前一日的價格22.41，也就是完成填息囉！
反正每次只要遇到質疑的人就會說：「啊除息有什麼用，沒填息也只是左手換右手！」，但孫太去查詢了00878的除息紀錄，似乎沒有一次沒有填息的；當然，有的時間短，有的時間長！
接下來看00919是否也能快速填息了（其實除息前已經發了好幾次股息了）！而下個月則換看0056表演，畢竟目前後起之秀越來越多，配息越來越漂亮，相信比價效應之下，0056也會給出不凡的成績。就讓我們拭目以待。
大盤還會上升到哪一個境界...相信讓所有股民都很期待。
用友人分享的這段話做結尾：「不需要借助別人的光，自己也能萬丈光芒。」最後老話一句：「當別人還在懷疑，我們已經在領股息！」
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