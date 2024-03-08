「10元存股」00940月領不稀奇、每周領不停！ 專家：錯過申購要等4月了
10元存股就是你（940）
靠自己存退休金的風氣逐漸盛行，「季配、月配」ETF已經不足為奇，自組「周周配」掀起討論熱度。
元大臺灣價值高息ETF（00940）
相關日期：募集時間3/11-3/15，預計4/1掛牌上市，具有平準金制度，預計首次除息月份為今年7月、領息月份為8月！
相關價格：募資價為10元！一張只要一萬元
月領不稀奇、周周領不停
「月初領息」的元大臺灣價值高息ETF（00940），配息時間為「月初」，可以搭配其他同為「月配息」ETF，打造週週領、穩穩配的高息ETF組合！股息永動機就此誕生，小資也能創造神奇印鈔術！
三大篩選原則一次看
精選50檔：從上市櫃前300大、不限產業、流動量高
現金流佳：參考巴菲特價值投資，近5年指數平均殖利率8.6%
權重上成分股分股個別權重上限8%
老牛再提醒一次：00940募集時間3/11-3/15，如果錯過！就得等到4/1正式掛牌上市才能參與哦！
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