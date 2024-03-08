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台股上兩萬還能買嗎？一網友PO空單引發熱烈討論

「10元存股」00940月領不稀奇、每周領不停！ 專家：錯過申購要等4月了

聯合新聞網／ 股海老牛
台股今日開盤指數為19966.49點，上漲272.97點，隨後攻上2萬點大關，一度來到20065點創歷史新高。記者林俊良／攝影
台股今日開盤指數為19966.49點，上漲272.97點，隨後攻上2萬點大關，一度來到20065點創歷史新高。記者林俊良／攝影

10元存股就是你（940）

靠自己存退休金的風氣逐漸盛行，「季配、月配」ETF已經不足為奇，自組「周周配」掀起討論熱度。

元大臺灣價值高息ETF（00940）

相關日期：募集時間3/11-3/15，預計4/1掛牌上市，具有平準金制度，預計首次除息月份為今年7月、領息月份為8月！

相關價格：募資價為10元！一張只要一萬元

月領不稀奇、周周領不停

「月初領息」的元大臺灣價值高息ETF（00940），配息時間為「月初」，可以搭配其他同為「月配息」ETF，打造週週領、穩穩配的高息ETF組合！股息永動機就此誕生，小資也能創造神奇印鈔術！

三大篩選原則一次看

精選50檔：從上市櫃前300大、不限產業、流動量高

現金流佳：參考巴菲特價值投資，近5年指數平均殖利率8.6%

權重上成分股分股個別權重上限8%

老牛再提醒一次：00940募集時間3/11-3/15，如果錯過！就得等到4/1正式掛牌上市才能參與哦！

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

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大盤連續三天創新高，繼續往兩萬點大關邁進。56檔台股 ETF 也跟著水漲船高，其中00919更是連續11個交易日創新高。PTT網友討論，受惠於募集熱絡的00939、00940，這兩檔ETF的成份股與00919有許多重疊，也因此讓00919股價水漲船高，網友認為，00919的漲勢還會繼續，股價可能破30元。

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