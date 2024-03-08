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台股大盤將破2萬點…卻還在賠錢？ 專家：不知道買什麼就0050跟006208定期定額

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。記者陳正興／攝影
台股示意圖。記者陳正興／攝影

大盤又創新高，離20,000點越來越近了！只是原本應該開心、慶祝的氛圍，今（7）天反而收到比平常更多大大私訊求助：「艾大，我買什麼股票就跌什麼、賣什麼就漲什麼…怎麼會這樣」；「台股都要衝破20,000點了，我還在賠錢」等等問題。

有一位大大的印象讓我比較深刻，他說自己是從前2、3年開始投資的，當時一開完戶就急著搭上台股的多頭列車，馬上找了幾檔熱門股下單賺點零頭，但帳面上的虧損數字越來越大，一賠再賠的情況下，投入的錢也越來越多，由於心理壓力真的太大，之前已經全數出清，認賠虧損了，原本只是抱著賺便當錢的心態，想不到是賠這麼多錢收場，現在已經不敢再買股票，只能眼睜看著大盤即將攻上20,000點。

其實，投資不順利真的不用著急，無論是這位或是其他大大，大部分我覺得都只是還沒有做好準備，不要灰心，買股票總歸就是「選時、選股」的學問，但是有一招可以同時做好以上2件事，而且閉著眼睛買都會賺錢！（誇飾而已，眼睛還是要張開）

如果還沒有學習好投資，還在初學階段，又或是沒有時間研究並整理屬於自己的個股清單，又或是像上面那一位大大的極端情況，我一律建議買市值型ETF，這是最安全且不會錯過大盤成長的一個選擇。

市值型ETF就是0050、006208這一類的大範圍指數，成份股會以市值為選股的基本條件，所以不知道買什麼，就考慮1~2檔市值型ETF定期定額吧！這樣等於買了台股前50大市值的股票，也可以理解成買大盤的意思，資產至少會跟著台股一起成長，甚至不用怕買貴的問題。

為什麼不用怕買貴？這邊我一定要再強調，ETF都不建議單筆投入，不然持有成本會完全集中在同一個價位，遇到股災就直接套牢在高點，應該是要根據自己能力、收入規劃好長期的定期定額，

未來上漲時繼續買、下跌也勇敢買，不要害怕高、低點，堅持下去撐過景氣循環，就可以達到定期定額的微笑曲線了。

有以上的準備，就不用怕選錯股票，買錯時機或是股價太貴的問題，長期堅持買的心理建設先做好就是致勝關鍵。

我的ETF定期定額策略是：景氣對策燈綠燈以下繼續定期定額，等黃紅燈、紅燈以上開始慢慢賣。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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