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00919漲飛26元「還會飆」！網曝「00939、00940二時段幫抬轎」：有望破30元

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00919。記者余承翰／攝影
網友討論00919。記者余承翰／攝影

大盤連續三天創新高，繼續往兩萬點大關邁進。56檔台股 ETF 也跟著水漲船高，其中00919更是連續11個交易日創新高。PTT網友討論，受惠於募集熱絡的00939、00940，這兩檔ETF的成份股與00919有許多重疊，也因此讓00919股價水漲船高，網友認為，00919的漲勢還會繼續，股價可能破30元。

統一台灣高息動能（00939）與元大臺灣價值高息（00940）兩檔募集金額已有千億以上的佳績，且持續增加中，兩檔的前十大持股與00919的持股重疊性高達七成與八成，千億以上的資金活水將有機會為00919的持股抬轎，讓00919股價不只可望持續創高到3月18日除息前，甚至在00919除息後還繼續往填息之路抬轎，54萬受益人將同步受惠。

一名網友在PTT發文表示，00919每次公布配息後，股價都會有不錯漲幅，加上有資金加持成分股，就只會漲不易跌，他在2月底加碼00919，本來打算有賺就賣，想不到這波漲幅比想像中強很多。

該網友推估，00919的漲勢還會持續一段時間，主因就是00939、00940募集情況太熱絡，其中00939前十檔成分股有七檔與00919重複，00940已公佈的十檔成分股則全部都與00919一樣。

該網友表示，00939的成分股包括聯發科、緯創、聯詠、日月光控股、群光、瑞昱、長榮，後續自然會有募資的資金進駐，資金預計下週就會陸續進場，這對00919絕對是一大利多。00940的成分股則有長榮、聯電、中美晶、神基、漢唐、群光、瑞儀、聯發科、鈊象、新普，資金預計本月最後一週進場。

他預估，下週00939資金進場，推升00919股價，除息後又會有00940資金進場，因此00919的漲勢可以延長，他繼續「閉眼加碼」，呼籲「抱緊了！00919到30不是不可能」。

其他人則留言「沒有極限，高只有更高」、「00919沒有極限」、「939、940本來就是來幫919抬轎的」、「940的募款金額應該可以破歷史紀錄」、「股價從2月就開始強了加今天連15漲了」、「919先買先贏」、「等939、940兩波加起來近千億資金柴火」、「信不信這次噴到30」、「慘了，股板一片樂觀，是不是要減碼了」、「2330+929+919怎麼輸」。

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