00941募集175億跟00939比依舊驚人？ 專家：申購者「慧眼識英雄」因台積電已漲翻天

最近國內的投資人想必是心花朵朵開，因為台股市值最大的公司-台積電的股價屢屢創下歷史新高紀錄，就算你自己沒有買到台積電的股票，也會因為台積電股價大漲而帶動半導體、電子科技產業的個股、以及相關ETF的股價上漲，所以可別再說你沒有賺到「台積電」的錢喔！

然而，賺到台積電的錢之餘，很多人卻不太了解台積電的股價為什麼這樣強？或是只知道台積電接了很多AI晶片的訂單，卻不知道台積電的背後（也就是晶圓代工產業的上游）還需要很多國內外半導體設備、材料公司的全力支持才行。

你想想看，台積電的半導體技術都已經這麼精進、獲利情況都已經這麼賺錢了，身為台積電更上游的這些國內外半導體關鍵設備、材料供應商能夠技術不領先、產品市場不寡占、毛利率和實質獲利會不好嗎？

即將在3月15日掛牌上市的中信上游半導體ETF（00941）就是專門投資這些國內外半導體關鍵設備、材料供應商股票的基金，也難怪00941在開募之後的短短三天，就募集超過百億元，而且最後的總募集金額還達到175億元的數字，打破國內募集海外股票型基金的紀錄。

還有一個值得注意00941的事，那就是現在國內的ETF投資人都在瘋買「高配息」基金，而00941偏偏就是一檔不配息的基金（基金投資賺來的錢直接反映在基金淨值上面），00941竟然還能展現出這麼高的募集人氣和成績，代表半導體產業現在頗受矚目，但是想要擁有每個月或每季現金流量的退休族群、家庭主婦，或許就不適合去買00941囉！

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