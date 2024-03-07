00919擁有4大優勢及這「缺點」！ 專家：半導體及電子成分股高…波動恐較明顯

來蹭蹭熱度，分享這檔我覺得有聰明選股機制的高股息ETF：群益精選高股息00919

大家應該知道我的持股偏向波動較大的成長股，雖然市值增長較快，但每年個股股價的波動往往動輒二三十趴，股息率更是低於台股平均的4%以上（事實上我的投資組合包含美股的現金殖利率只有2.8%）。如果你是位比較保守的投資人，應該就忍受不了這種波動程度，更不會滿足於這麼低的殖利率。

不同投資人對投資的安全感的定義也不同，如果你是一位重視穩定的股息收入勝過市值增長，而且不想花太多時間研究股票的投資人，選擇投資標的就應該會特別注意股息的穩定性與殖利率的高低。如果我現在要將所有的股票轉進高股息ETF，將持股市值有效率地轉成每季配發穩定現金的ETF，我會選擇哪一檔ETF呢？

我目前雖然沒直接投資ETF，但對研究這些熱門ETF倒是越來越有興趣，畢竟已經步入人生下半場，當累積的股票市值有較大的規模後，是一定要開始思考如何將股票資產慢慢轉換為更穩定的現金流，而這時這些更省力、殖利率更高的ETF便可以列入我未來投資的選項。

去年幾檔熱門的高股息ETF甚至連漲幅都遠遠超越過去主流的市值型ETF，許多存股族乾脆放棄辛苦的自己選股與存股，改存更輕鬆省力的ETF，也讓高股息ETF的規模不斷衝高。但過去這段時間高股息ETF的高報酬率主要還是受惠於成分股中有許多因AI需求爆發的電子股的好表現，這些成分股在未來是否還能維持這麼亮眼的績效應該有很高的難度。如果把2023年的特殊狀況拿掉，比對過去十多年0050與0056定期定額的長期績效，0050仍是完勝0056數十趴以上的。所以要將高股息ETF當作是成長型ETF顯然是不合理的，評估高股息ETF還是要回歸股息型ETF的「功能性」，檢視長期下來股息的品質與穩定性，不能過度強調不穩定的價格成長。

如果在目前最熱的三檔高股息ETF（群益精選高股息00919、元大高股息0056、國泰永續高股息00878）中選一支來投資，我會選擇哪一支呢？我個人應該會挑選00919。原因在於我覺得00919的運作方式更靈活，除了考慮到個股的股價在除權息前後的變化外，也能在當年更接近除權息前的五月做最後的確認，把握度高很多。與00878與0056比來，00919更像是「進化版的高股息ETF」。與其他兩支ETF比來...

00919有以下幾個優點

一、00919的選股機制更聰明與更精準

在選股邏輯上，0056是預測未來一年可能的高股息標的，00878則是以ESG評比後再找出過去三年以及一年（權重75%：權重25%）的高股息個股。而00919則是更進化地透過兩階段選股來完成「高股息」兼「成長性」兩個目標。00919在每年12月先計算個股前三季累計的股息及EPS成長率，將表現最佳的30檔個股納為成分股，等到隔年五月，在除權息數字確認後做最後調整，對股息的把握度高很多。00919這種二階段選股機制的好處是在12月可以先卡位在第三季除權息後股價仍處於低位的高股息成長股，一路賺取這些績效好的企業的股價增長後，在五月再進行一次更精準的汰弱換強，把握住最終殖利率最高的個股。也就是說在12月先網羅成長性佳的高股息股，隔年五月對殖利率做最後確認再參與除權息，這種確保殖利率的機制是其他傳統高股息ETF所沒有的。

二、00919的母體更寬廣，可以網羅更多優秀成分股

0056是以台灣50及中型100中的前150檔股票當母體，00878則以摩台指中的90檔當母體，而00919則納入上市櫃前300大當母體，有更多的選擇，自然能掌握到更多表現優秀的好公司，特別是一些規模仍小，仍處於迅速規模增長的企業，例如我的持股中市值仍小但表現優異的鈊象以及洋基工程，就有機會雀屏中選00919的成分股，但這兩支小公司是根本沒機會進入0056與00878的大型股中的，所以你可以判斷00919的個股中會有更多股息高但成長性也極佳的高成長股。

三、持股集中

00919的母體廣，高達三百檔可選，比0056的150檔以及00878的90檔多出許多，但卻只精選30檔做為成分股，符合投資研究中以30檔為限，兼顧分散風險又不會過度分散績效的原則。在更多的母體中尋找表現優秀的企業，更有機會網羅成長性與股息表現都更優的成分股。兩段式的過濾與聚焦，可以幫助00919選到這些「菁英中的菁英」，在股息與成長性上都有好表現。

四、回測數據表現依然穩定

當然，我們知道一檔ETF現在有好表現，不代表未來也會也一樣的好表現，但如果回測00919追蹤的「台灣精選高息指數」從2017至2022的表現依然可以發現，00919的配息率都能穩定勝過大盤指數及其他主要的高息指數，甚至回測長達八年（2016/12～2023/9）含價格與股息的「總報酬率」都還勝過大盤高達46%，不得不說00919是進化版的高股息ETF。

但00919有這麼多優點，難道就沒有缺點了嗎？當然還是有的。

00919因為只看個股的數據表現，就比較無法顧及產業板塊的平衡，目前半導體及電子相關類成分股佔比高達78％，比其他高股息ETF佔比更高，又加上部分成分股的規模小，波動性也更高。

此外，也可能因為選股標準而納入某些景氣循環股，景氣循環股有可能因為正處於淡季，股價大幅修正而有高殖利率。但也因為有二階段選股的機制，00919仍能透過有效的篩選機制避免這些個股太大的影響，例如去年因緯創漲幅過大，導致殖利率偏低，就被00919大幅減碼，而獲利發生衰退的佳士達、萬海、陽明等也被刪除。

自00919上市以來，目前每季的殖利率都能維持在10%上下，最新一季預計配發出0.61元的現金股息，只要能在24元附近買進就能有10%的殖利率，而且過去幾季都能順利填息，有高股息又能順利填息，也讓投資人對00919充滿信心，00919市值規模也從2022年上市時的幾十億迅速成長至今年的千億以上，足見投資人對這檔ETF的喜愛。00919即將在 3月中配息（最後買進日為3/15、除息日3/18）。如果你要考慮一檔績效長期可以勝過大盤，又能提供高股息的ETF，00919會是我目前推薦的投資標的。但投資仍需要自己花上足夠的時間好好研究相關細節，並考量自己對投資的需求與對風險的承受能力，不管是要追求長期成長或追求每年穩定的股息，祝大家都能找到符合自己需求的投資標的！

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