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00878和0056為何將手中持股全數出清？ 他「獲利點已到」：另00937B25萬直接買進

聯合新聞網／ 用零股挑戰人生
台股示意圖。記者陳正興／攝影
台股示意圖。記者陳正興／攝影

今日把元大高股息（0056）和國泰永續高股息（00878）全數賣光，為何要賣？

因為ETF設定一檔獲利6000元目標達成，3檔一年18000元，目前只留00712繼續拼獲！

另外今日直接買進25萬元的群益ESG投等債20+（00937B），簡單說明用現在15.89元下去算每次每月配息率0.084元，一年的殖利率還有6.35%，個人覺得可以接受就買了，還有特別提一下他是月月配的債券ETF

最後為何要改買它？

因為Fed大人說：今年會降息的；今年會降息的；今年會降息的

關鍵字眼！

所以我就進場了，請不要跟單會賠錢的...投資有賺有賠，風險自己負責！

◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00937B群益ESG投等債20+ 債券ETF 季配息

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這就是買長債想等降息賺價差的代價；這就是我過去多次在講「不要把原本要買股票的錢拿去買長債」；這就是我說的「選擇的機會成本」。

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簡單來說相較於00940穩健，我覺得00939會比較活潑一點...

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