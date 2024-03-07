00878和0056為何將手中持股全數出清？ 他「獲利點已到」：另00937B25萬直接買進
今日把元大高股息（0056）和國泰永續高股息（00878）全數賣光，為何要賣？
因為ETF設定一檔獲利6000元目標達成，3檔一年18000元，目前只留00712繼續拼獲！
另外今日直接買進25萬元的群益ESG投等債20+（00937B），簡單說明用現在15.89元下去算每次每月配息率0.084元，一年的殖利率還有6.35%，個人覺得可以接受就買了，還有特別提一下他是月月配的債券ETF。
最後為何要改買它？
因為Fed大人說：今年會降息的；今年會降息的；今年會降息的
關鍵字眼！
所以我就進場了，請不要跟單會賠錢的...投資有賺有賠，風險自己負責！
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