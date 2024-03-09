00940回測股息收益達154％…能將所有投資成本打平！ 專家：投200萬月領1.4萬多元

對大多數人而言，用低價買到好東西會有一種賺到的感覺，挑選高 CP 值的產品逐漸成為現在的顯學。其實挑選高 CP 值的產品不僅能應用於日常採購，投資股票也是同樣的邏輯，正如股神巴菲特所說:「無論我們是在講襪子(Socks)還是股票(Stocks)，我都喜歡用低價買到高品質商品。」元大投信以此作為投資核心觀念，設計出既遵循價值投資、又享有高殖利率的元大臺灣價值高息ETF(00940)。

00940遵循價值投資，並成為首檔考慮現金流的ETF

00940 預計在 2024/3/11-3/15 募集，是台灣少見結合價值投資與高殖利率概念的高股息 ETF，且每月配息的機制也能為投資人創造穩定現金流。價值投資的概念容易理解，但真正實行卻有一定難度，畢竟貴與便宜往往是相對的，且市場變化與公司發展也未必能符合原先預期，因此透過價值投資賺取成功且穩定的報酬對不少人而言是個難以企及的目標。

元大投信將價值投資的選股邏輯分為五大重點，分別是不買貴、公司有錢、會賺、穩定且有護城河，並分別設定量化指標以找出符合條件的個股，從而逐步達成大家難以實踐的目標。以不買貴的邏輯來看，當股票的價值低於股價時代表這間公司的價格被市場低估，這能透過本益比高低來判斷一間公司的評價是否處在相對便宜的水準。另外，00940 是第一檔將公司現金流納入選股邏輯的高股息ETF，自由現金流穩定代表公司有持續盈利、且資金也有真的進帳，這些公司的營運往往較穩定。除了上述指標，00940 也會將 ROE、EPS 與毛利率等財務指標納入選股邏輯，並透過回測找出股價下跌風險較低的個股，以創造兼具潛力與穩定性的投資組合。

(圖/ 00940 價值投資邏輯。資料來源: 元大投信)

00940靈活調整選股策略，進行價值投資的同時也能領好息

除了財務與評價面的指標，00940 也會在市值前 300 大的公司中找出成交金額較高的個股，以確保投資標的具有一定的聲譽與足夠的流動性；並排除資訊較不透明的 KY 股以及未配息的公司，最後再設定單一個股投資權重不超過 8%的標準，以達到分散風險的效果。另外，00940 會在每年 5 月與 11 月的第 7 個交易日調整成分股，之所以會將時間點訂在 5 月是基於 94%台股會在每年的 2~4 月宣布當年度的股利政策，00940 可在 5 月時經統計出大多數公司的股利金額並挑選殖利率表現較佳的個股；11 月時再依據近 4 季 EPS 成長性與近 3 年股利發放率的排序，挑出來年有機會配發較多股利的潛力股，藉由這種動態調整選股策略的方式以同時達成價值投資與領取高額股息的目標。

(圖/ 00940 篩選成分股流程。資料來源: 元大投信)

00940掌握各個產業價值被低估的優質股

目前 00940 的成分股中以長榮占比最高，達到 9.2%水準。長榮占比之所以會高過 8%的上限主要是因股價上漲，00940 在調整成分股時會依照單一個股投資權重不超過 8%的規定進行資產配置，但後續個股若有上漲，則權重就有超過 8%的可能性；雖然占比變高，但 ETF 有為投資人創造更好的報酬，整體而言是件好事。

從產業配置的角度來看，00940 將近 30%投資標的都屬於半導體產業，其次則以電腦週邊與航運為主。00940 投資的產業相對分散，這麼做的好處是能將各個產業價值被低估的好公司挑出來，讓 ETF 在產業輪替時受到的影響相對較低，且不同題材發酵時也都能雨露均霑；像是 2020 年的 5G、2021 年的航運、2023 年的 AI，從 00940 的資產配置來看，各種產業趨勢的順風車都能順利搭上。

(圖/ 00940 前十大成分股。資料來源: 元大投信)

00940既有高殖利率，報酬率也相當可觀

00940 動態調整選股的策略不僅止於理論，更有相當驚人的殖利率績效。根據過往回測資料，00940 近五年的追蹤指數平均殖利率達到 8.6%，不僅遠優於大盤的 4.3%，也贏過同類型高股息指數的平均約 6.7%；這顯示 00940 在 5 月時動態調整成分股的策略相當成功。

00940 除了殖利率相較同類型指數勝出一截，過往報酬率也達到 732%，其中光是股息收益就有 154%，相當於投資人光靠領股息不僅就能將所有投資成本打平，且還有一大段可觀的獲利。00940 的績效表現驗證了價值投資的威力，在避開價值陷阱以及買貴的問題後成功挑到 CP 值高的潛力股，讓 00940 得以創造出如此優異的報酬率。

(圖/ 00940 過往殖利率表現。資料來源: 元大投信)

(圖/ 00940 過往報酬率表現。資料來源: 元大投信)

00940每月配息金額誘人

00940 雖然為投資人創造絕佳的投資機會，但發行價僅訂在 10 元的水準，投資成本相當便宜；且 00940 每月都會配息，能為投資人創造穩定的收入。若依照平均殖利率 8.6%試算，在投入 200 萬資金的情境下，就能達到每月平均領息 14,333 元的水準，滿足日常生活基本所需；若投入 1,000 萬元，則可每月領到平均約 71,667 元，對大多數人而言已是能讓生活無虞的水準。

(圖/ 00940 每月配息機制。資料來源: 元大投信)

(圖/ 00940 每月配息金額試算。資料來源: 元大投信)

基於 00940 具有每月穩定配息與高殖利率的特性，不僅相當適合存股族與退休族，相對便宜的發行價也能讓小資族無負擔地一步步累積資產；而 00940 價值投資的邏輯也使它能掌握各個產業的好股票並分散風險，可同時滿足理財小白和股海老手的需求，可以說 00940 是一檔為各種不同需求的人量身打造的優質 ETF。

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