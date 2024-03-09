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00940適合拿來長期存股？成分股篩選僅取近三年有配息！ 她：適合愛穩定現金流族群

聯合新聞網／ 南科太太
台股示意圖。記者林俊良／攝影
台股示意圖。記者林俊良／攝影

南科太太一直以來存股的標的都選擇以高股息為主打的ETF，因此，高股息ETF能配多高以及殖利率多高就很重要啦！

由元大投信即將在2024年3月11日至3月15日募集的00940元大臺灣價值高息ETF，標榜月配息，主打價值投資、10元低價、高股息以及每月現金流，指數回測過去5年的平均殖利率達8.6%，立刻就引起我的關注啊！

先來一下基本資料及選股邏輯吧！

00940台灣價值高息基本資料

00940元大臺灣價值高息ETF，是元大投信將於2024年03月新推出的月配息高股息ETF，指數主打巴菲特價值投資 哲學，將市場上被低估的好股票納入成分股，篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力的公司，來創造股息價差雙收的效果。

00940選股邏輯

追蹤的指數為臺灣指數公司編製的特選臺灣價值高息指數（簡稱「臺灣價值高息指數」）

1.選股範圍

上市上櫃公司市值前300大。

2.流動性篩選

近一個月成交金額前70%；近12個月有8個月流通係數大於3%或超過1億元。

3.成分股篩選

須符合以下條件─

高EPS、高ROE、高毛利率：近四季EPS總和>0、ROE前90%、近四季毛利率最高的前90%

低本益比、低負債比、低下行風險：益本比前80%、負債比最低90%、近一年股價跌幅低

刪KY股、刪不配息股：避開暴雷風險、僅取近三年有配息

4.成分股排序

透過益本比、自由現金流量收益率、股利率計算綜合分數，排序並選取排名前50名之股票。

5.成份股權重分配

指數於每年5、11月的第7個交易日進行成份股定期調整，股利率加權，個股權重上限不超過8%。

而且00940有導入收益平準金制度，讓ETF配息不會因為規模增加，股東人數增加而被稀釋，有助於配息的穩定性。

大家最關心的配息問題&績效表現

00940採月配息，第一次配息決定在今年7月初除息，8月初領息。

目前市場上季配息、月配息幾乎都在月中，00940是月初領息，這樣一來就可以搭配其他月中或月底的ETF組成雙週配息，而根據00940追蹤的臺灣價值高息指數回測紀錄顯示，過去5年的平均殖利率達8.6%！

00940基金設計配發高息且配息政策透明，最適合拿來長期存股、理財規劃，適合喜歡有穩定現金流的存股族投資。

南科太太的投資策略也很簡單，除了定期定額外也加入不定期不定額策略。

南科太太經驗分享僅供參考，並非投資建議，大家還是要自己判斷喔！

◎本文內容已獲 南科太太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

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