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若一年前投資0050或00919報酬率至少25及35％！ 專家：別把要買股票的錢拿去買長債

聯合新聞網／ 雨果
台股。 聯合報系資料照
台股。 聯合報系資料照

我一筆在一年前買的TLT，目前帳上不含息的報酬是-5.63%。

如果這筆錢當時是買0050，現在的不含息報酬會是25.27%。

如果這筆錢當時是買00919，現在的不含息報酬會是35.17%。

光是股價價差來回就有30%～40%，00919的配息還比TLT高。

這就是買長債想等降息賺價差的代價；這就是我過去多次在講「不要把原本要買股票的錢拿去買長債」；這就是我說的「選擇的機會成本」。

如果降息1%，長債可以漲17%成立。那這個機會成本至少要降息2%以上才補的回來了。

然後，最近又聽到一些人在追日本股市了...

◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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