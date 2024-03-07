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若一年前投資0050或00919報酬率至少25及35％！ 專家：別把要買股票的錢拿去買長債
我一筆在一年前買的TLT，目前帳上不含息的報酬是-5.63%。
如果這筆錢當時是買0050，現在的不含息報酬會是25.27%。
如果這筆錢當時是買00919，現在的不含息報酬會是35.17%。
光是股價價差來回就有30%～40%，00919的配息還比TLT高。
這就是買長債想等降息賺價差的代價；這就是我過去多次在講「不要把原本要買股票的錢拿去買長債」；這就是我說的「選擇的機會成本」。
如果降息1%，長債可以漲17%成立。那這個機會成本至少要降息2%以上才補的回來了。
然後，最近又聽到一些人在追日本股市了...
◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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