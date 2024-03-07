00929破20元馬上加碼5張…搭00939跟00940周周配太香！ 他：00919買兩周報酬4%強到沒天理

群益這個質押的系統實在太方便，早上手一滑又借了12萬再買5張00929，目前抵押擔保品總值423萬，借款187萬維持率226%，總值提升到691萬，負債含信貸共206萬，約佔29.8%，個人認為還是非常安全的範圍，但也已經是極限，如果再繼續開下去就不太明智了。

如此一來今年股息達到45萬，總值破700萬應該沒有問題，接下來無法再槓桿的話就只能用薪水+股息慢慢存了，資金變少沒關係，重點是持續買進，有這個觀念比較重要。

這樣00929張數拉到18張，一個月可以領$2340，好像開始有點感覺了唷，如果再加上00939、00940，這個週週配組合實在令人期待。這兩週買進的高股息ETF也至少都有2%以上，尤其是00919，帳面已經有4%，實在是強到沒天理。

對於優質資產我的態度不會改變，「現在是高點還能進場嗎」這種想法不可能出現在我的心中，我想的法永遠都是「優質資產又要變貴、股息又要變多，所以我得想盡辦法收購更多的優質資產才行」。

最後還是要說，沒有推薦你去槓桿投資，我的操作都是在自認為安全合理的範圍，我也承受得起其中的風險才去操作，我要強調的從來都不是不顧一切地借錢投資，而是在風險與損益之間去取得一個平衡點，這樣你的資金才可能效率最大化，並且讓風險降到最低。

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