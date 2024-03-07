00939與00940熱募千億…00919規模衝破1500億大關！ 除息後繼續被抬轎往填息之路？

大盤連續三天創新高，繼續往兩萬點大關邁進。56檔台股ETF也跟著水漲船高，6日收盤表現包括00919、00929、00927、00923、0056等高達36檔收盤價創新高，其中00919更是連續11個交易日創新高，價量齊揚下人氣更是暢旺，規模更是突破1500億大關，為現下台股ETF的當紅炸子雞。

不過00919收盤價連11天創高，也讓投資人有居高思危投資卻步的疑慮，財富管理業者表示，投資台股ETF已成新國民運動，現在市場最熱的莫過於募集中的00939與00940，據傳兩檔募集金額已有千億以上的佳績，且持續增加中，進一步觀察兩檔的預估前十大持股來跟00919持股比對，得到的結果是兩檔的前十大持股與00919的持股重疊性高達七成與八成，由此推斷，千億以上的資金活水將有機會為00919的持股抬轎，讓00919股價不只可望持續創高到3月18日除息前，甚至在00919除息後還繼續往填息之路抬轎，54萬受益人將同步受惠。

不敗教主陳重銘老師也在粉專發文表示，投資ETF就算兩檔ETF持有相同的成分股，因為買進的時間點不同，也會造成不同的結果，甚至新上市的ETF，還會幫舊的抬轎！

他以00919與00940為舉例，解釋說明「指數跟成分股」的重要性，從投信官網查資料，可以看出兩檔ETF的第一大持股都是股票代號2603長榮，00919為12.5%，00940則是9.2%，00919成立以來不斷買進長榮但股價相對偏低，且還領過長榮的股利，而長榮目前股價超越170了，所以00940勢必買得更貴。以此類推，新ETF在未來上市後，如果規模不斷成長，也是要不斷買進高價的長榮及與00919重覆的成分股，就有可能拉抬長榮及這些成分股的股價，已經買好買滿的00919，反而可以坐著等抬轎，00919的投資人是以逸待勞，坐轎跟抬轎的，心情大不同。

據了解，00919即將在3月18日進行第四次除息，期前公告配息0.61元高達10%的年化配息率，次次填息與抗跌跟漲的投資契機，讓許多投資人都提前卡位，推升股價價量齊揚，想參與00919除息的投資人要在3月15日以前買進。