「00939猜首次配息0.09元…相較00940更有價差空間」！ 他：這數字很高水準了會考慮布局

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聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

老鐵敲碗00939預估配息，其實你可以用自己預期的漲幅及殖利率稍微去推估即可，但既然老鐵敲碗了我還是分享一下我的想法，00939的心得我已經分享過，有興趣的老鐵可以先去複習一下。

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簡單來說相較於00940穩健，我覺得00939會比較活潑一點，主要是它一年會有三次調整成分股，5月卡位高股息標的已經是高股息ETF基本操作，而00939還有9月及1月的兩次轉骨（經理人自述名詞XD），加上成分股以電子股居多，因此00939可能會比較有價差的空間，但殖利率略低。

如果首月配息以以6%漲幅計，那股價即為15.9，殖利率稍低以年化7%來預估，總股息大約為1.11塊，平均每月大約0.092，如果首月配息達到0.09這個數字，那就是非常高水準的表現了，我可能也會考慮布局。

最後還是要說這些數字都只是天馬行空的樂觀看法，就算這麼熱門的ETF其實也可能遇到被破發的情形，破發即跌破發行價，就算真的被破發也不要覺得意外，因為漲漲跌跌才是市場正常的表現！

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

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