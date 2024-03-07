00929要17.6元以下才肯進…但再也沒等到！她每天買成本卻降更低：股價破20塊值得紀念

等00929回檔的代價

有位雪友在雪倫的影片下面留言提到，他有個心結很難解開，他投資的產品成交價要越買越低，越低就越敢買，只要成本增加就買不下去。

這位雪友第一次買00929的價格約17.6元，之後00929就沒有再出現更低的價格（他太晚看雪倫FB了，誤）所以，他現在帳上就只有那101張00929

雪倫完全能明白這位雪友的心情啊；這是標準的想要貨比三家不吃虧，結果愈買愈貴！

雪倫在投資00929也會有這樣的心態：

我曾分享買00929最早是2023/7/27 買16.25元，愈買愈高，最高還買到2024/1/3的18.85元。

曾經雪倫以為的高點，在幾乎天天買的方法下，現在持有成本16.91元，成本降低了，累積的張數也增加了，目前持有50張。

如果雪倫當時抱著不想買貴的心態投資00929，就不會有今天帳上近16.5萬元的獲利跟19.4%的報酬。

2024/3/6很值得紀念，00929收盤價20.27元，創新高；突破20元！

對雪倫來說，這不只代表帳上的獲利，更重要的是，我在投資上的堅持，選合適的ETF所帶來的實質意義。

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