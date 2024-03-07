00919優異表現難讓人不心動…但「耐震程度」未知！ 專家：00878經歷大跌6千點考驗

華南金轉換成00919

最近我做了這個決定，打算將手上的華南金逐步轉換成00919。

個股未知的股利政策令人忐忑

從2018年開始存華南金，除了官股金控外，看重的是它行之有年的半股半息股利政策，可以加快累積張數。然而華南金自去年法說會公布未來股利會傾向全配現金後，股利政策就增添了許多不確定性，通常全配現金的盈餘分配率會較保守。

華南金2023全年EPS為1.59元，我們可以根據不同盈餘分配率來推測估股利：

盈餘分配率85%，配1.35元，殖利率6.2% 盈餘分配率80%，配1.27元，殖利率5.8% 盈餘分配率75%，配1.19元，殖利率5.4% 盈餘分配率70%，配1.11元，殖利率5.1% 盈餘分配率65%，配1.03元，殖利率4.7% 盈餘分配率60%，配0.95元，殖利率4.3%

由於這次為股利政策轉向後，第一個獲利正常的年度，全配現金的盈餘分配率未定，華南金股利有可能介於0.95～1.35元之間（若再低於0.95元真的要拍桌了），以昨日21.8元收盤價計算，殖利率介於4.3%～6.2%間，所以須配1.27元以上，殖利率才能跟市面上的高股息ETF一戰。雖說不是沒機會，但還真的沒什麼把握。

開始慢慢轉至00919

至於00919（群益台灣精選高息），於2022年10月13日上市，正逢2022年大盤跌至萬二，往後股市如何起伏，這檔要跌破發行價基本上不是件容易的事，因為它的起點很低。加上成立至今一年多，配息平穩且經歷三次季配息皆順利填息，表現不錯。

成分股方面，之前讓小車猶豫的點是該檔ETF同時擁有三大航運股，擔心會受其影響而導致價格與股利大起大落。其次是整體產業類別集中於半導體與電腦、電子週邊產業以及航運這兩類，並不分散。

後來2023年12月換股剔除了陽明、萬海兩檔航運股，納入金融、傳產與生活類股，雖然比例不多，但成分股產業更趨分散是我樂見的。 再加上2024年Q1配息0.61元再創新高，以昨日收盤價25.22元年化配息率尚有9.6%，優異的表現很難讓人不心動，因此我決定開始小額慢慢將華南金轉至00919。

然而面對如今大盤高點，雖然00919殖利率誘人，不過仍須謹慎分批買進。鑒於2022年我將調節漲高金融股得來的資金在2個月內買了27張均價約33元的0056，後來股價一路下滑，導致自己整整住了將近一年半的套房。

所以這次我打算把換股的時間拉長為一年，不急於一次在除息日前買進，分批投入，如遇除息後貼息再加碼，期望透過時間的分散避開高點套牢的風險。

友情提醒

須留意00919 上市時恰逢於大盤低點，一年多以來價格一路乘勢向上攀升，尚未經歷過股市震盪，無從得知其價格的「耐震程度」，不似00878已通過2022年大盤修正六千點的考驗，因此還需要更長時間觀察其震盪表現。

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