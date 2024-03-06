00939、00940最快配息是上市3個月後！ 她籲「不愛快放生」：選00918且已賣掉這檔月配ETF

台股這周在護國神山的帶領下，大盤一躍飛過19000點，這幾天在內外資集體護持下，台股指數紅通通。

這種時候，就會發現大盤漲，但不同的類股表現各異，還是有繼續盤整、下跌的股票。

通常，我也是在上漲的盤勢中會檢視自己手上的持股，思考一下哪些該換掉，所以我就賣掉手上某支高股息ETF了。

投資迷人的地方就在於：

如果投資判斷錯誤：重來就好 投資標的表現不如預期：換掉就好

會賣掉的原因，有幾個：

1.配息率是否如預期 既然買的是高股息ETF ，那能不能配得出息來很重要，雖然新ETF在成立的前3個月可能配不出息，但等超過3個月後，這檔標榜月配息的ETF卻還是沒有開始配息，這會讓人失望的，說好的月配息呢？ 2.近期表現相較於其他同類型ETF的優劣 你問我就這麼現實嗎？沒有配息沒關係，那一段期間的表現比別人突出，也可以。但我查了一下資料，最近3個月的績效這檔表現偏弱，不如手上00918的績效8.52%。 3.經理費、保管費是否合理 配息不如預期，表現沒人家好，那持有成本比其他競品高，就真的說不過去了。經理費平均別人收0.3%，這檔收0.4%，我還是先放棄吧。

不過，因為考慮汰換，所以也趁機檢視一下手上的高股息ETF，我還是蠻開心的，最近剛好大家都在公布配息數字，真的只能說「一山還有一山高」大家都在比配幾塊，你配0.67元，我就配0.7元，越後面公布的配越高，真的大家都拚了！更開心的是，這些標的我剛好都有欸，哇哈哈。

不過，身為理財講師的me，還要要不厭其煩地來重複講一些固定的迷思與狀況；例如配息金額高並不等於配息率高啊，同學們！所以，我去強基金網站上幫大家撈出年配息率前三名的高股息ETF，00918的年化配息率有12.74%奪冠，也有過去三季，每一季的單季配息率，00918最新一季的配息率有3.19%，也是第一，請大家自己看圖：

配息率高才是真英雄，數字會說話，當ETF的淨值攀高，當然是好事，但也要配出更高的金額，才能維持高配息率。

另外，近期大概要超過100個人（誇飾法，大概只有20來個而已）來問我最近開募或即將開募的00939、00940，所以我就答應粉絲說，我今天會再寫一篇分析文，再強調N次：

1.新成立的月配息ETF，開始配息是3個月或是4個月後喔 2.即使成立滿3個月，但月月配不是保證的喔，例如我昨天賣出部分的00936就是都不配，表現也沒有特別突出，傷心失落的me只好變心惹

不過，如果你錢很多，不像我要養四寶，一個錢打24個結的話，當然，喜歡什麼，都給他買下去，OK的。

我呢？就還是個一般投資人，還是要考慮「資金效益」的：

把錢放在會長大的地方 把錢放在會生錢的地方

如果想買高股息ETF，請大家還是要認真比一下配息率、認真看一下過去這些ETF的配息紀錄是不是表現越來越好，就跟談戀愛一樣啊，口口聲聲說愛，但行動力不足，要送禮說等下個月領薪水；要出去度假說等到領年終獎金...這種，真的快放生喔！

同樣的道理，說好的月配沒有配，也放生喔，說好的高股息，年化配息率卻不到7%，也放生喔！

喔，對了，如果想領到00918最新一次配的0.7元，在3/15前買進，都可以領到這次的配息。話就說到這兒，想了解更多，或是想存下錢的人，不要忘了晚上在台北又上財經學院的終結月光族的課，我們晚上見。

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