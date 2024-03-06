「00940我預估首配0.07元」！他這樣解釋：三個月都維持這水準就考慮布局

前幾天就現有的公開資訊分享了00940的心得，今天來推估一下00940首月會配多少股息，以下用元大公開的指數平均殖利率8.6%預估，我個人再抓保守一點就以8%來看。

我認為00940是比較偏向穩健型的ETF，如果在首次配息前達到5%漲幅就已經非常厲害了，5%漲幅即為10.5元，8%殖利率股息為0.84，平均一個月大概0.07左右。

我可能就會以0.07為基準去評估940配得是好是壞，並且再觀察兩個月，如果第三個月還是維持這個水準，那我可能就會考慮布局，畢竟跟其他ETF組週週配實在太香了。

我在布局ETF有個習慣就是會去觀察至少2季（月）的配息，00878跟00919都是如此，雖然可能會因為股價上漲買到較高的價格，但殖利率只要維持6%-7%這個區間就沒有問題。

我要存的是優質資產，我要的是源源不絕的現金流，就算買到稍貴的價格，那也代表這項優質資產值這個價，好的東西只會越來越貴，這是永遠不變的道理。

而比較好的觀念應該是「我寧願付出更多的成本也要持有優質資產」，而不是「優質資產怎麼越來越貴現在還能買嗎」，各位可以細品其中的差別。

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