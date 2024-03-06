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00919一路飆破25元！存股每月加薪一萬跟0056和00878比較CP值目前最高

聯合新聞網／ 小朋友學投資
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

資金配置到底該怎麼分配呢？為什麼要資金配置，而不是統一壓住某種策略呢？

讓小朋友學投資來告訴你吧！

主題

無論是當沖、短線、波段還是長期投資，每個門派都有其信徒，相信著自己的方法能夠擊敗市場。然而，隨著時間的推移，有些同學會發現他們的績效並不總是如他們所期望的那樣穩定，覺得自己浪費了時間，特別是當他們看到大盤的報酬率遠遠超過了自己的績效時。面對這種情況，分散資金似乎是一個合理的選擇！

分散它

在主動部位，可以繼續選擇自己喜歡的個股進行投資，保持對市場的參與和信心。而在被動部位，你們可以尋找一些更穩定的投資方式，如指數基金、債券或是ETF。

最重要的是，配置被動部位時要考慮到自己的喜好和風險承受能力。

選擇高股息

選擇高股息ETF的同學，可以關注該標的「選股邏輯」

想要每月加薪一萬

可以發現「目前」來說，00919算是CP值較高的標的

最近一次除息

00919群益台灣精選高息ETF

3/15為最後買進日

3/18除息

4/15股息就會入帳囉

公司於2/29公告本次配發金額為0.61元！

◎本文內容已獲 小朋友學投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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