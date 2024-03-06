00929真的站上20了！ 她跟媽炫耀月領6500元股息被「反將一軍」：18多塊時加碼到40張

媽媽偷偷買00929

雪倫的媽最近身體差，我前不久回家，媽媽突然問我收多少錢？

我納悶著她在問什麼，原來媽媽在問00929收盤是不是19元多？我回媽媽今天收盤多少錢後，跟媽媽說我現在每個月領快5000元，最近這個月領6500元。

媽媽說她也領好幾仟元，我看著她說：「妳不是才買15張，怎麼會領到幾仟元？」媽媽臉上露出有點驕傲又臭屁的神情跟我說：「我買40張。」我愣住心想：「什麼時候買的啊！」

媽媽說前陣子聽到我買50張，每個月有領息，她就想說「輸人不輸陣」後來再加碼買在18元多，給它買到40張。

「投資」這種東西真的很奇妙我在去年00929股價16元多時，跟媽媽說可以買，她一直不買，後來買在17.33元15張，我當時還念她買貴了。

現在聽到媽媽買在18元多，如果是當下的我，可能會再唸媽媽買貴了，但00929在3/5收盤19.93元我媽媽不僅早就領到配息，還買便宜了！只能說「傻買有傻福」。

「投資」真的有種魔力，我媽媽這陣子算是生一場大病，現在講話、走路都要費蠻大勁。這樣辛苦的情況下，她老人家還能下單00929，你說，是不是很奇妙（應該跟我一樣都喜歡這樣的鈔能力）。

從我媽媽身上，我看到：

投資没有股價高低的問題，只有行動的問題！ 老人家一聽到投資，行動力都好強啊！

平常我媽媽不會讓我們請她吃飯，只有她請我們吃飯的份。媽媽賺錢，我也不會想跟她拿紅包錢，只要我跟媽媽講投資什麼，她有賺到錢就會很開心！媽媽喜歡用她自己的錢賺錢，她要的是成就感。

看到我媽媽現在每月領到息，還賺到資本利得，真的很替她開心！最重要的是，讓媽媽看到我還挺會選ETF的。哈哈！

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