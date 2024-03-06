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00919人氣煞不住連10天交易量創新高！ 今年以來規模增加550億破1500大關

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者陳正興／攝影
台股示意圖。記者陳正興／攝影

5日大盤連續兩天創新高，收盤收在19386.92點，成功站穩萬九大關。台股創新高也讓廣大股民開心，觀察56檔台股ETF收盤表現，包括00919、00929、00918、00915、0056等高達33檔收盤價也創下新高，讓3811558位受益人開心賺錢。再以大盤創新高這兩日成交均量來看，00919以17.7萬張居冠，更彰顯出00919高人氣的交投熱絡，其中特別值得一提的是，00919已經連續10個交易日創新高，價量齊揚下人氣也搶搶滾，規模至5日更是突破1500億大關，來到1501.2億，今年來規模增加近550億，為現下台股ETF的當紅炸子雞。

據了解，00919即將在3月18日進行第四次配息，期前公告配息0.61元高達10%的年化配息率，次次填息與抗跌跟漲的投資契機，讓許多投資人都提前卡位，推升股價價量齊揚，00919參與除息最後買進日為3月15日，配息發放日為4月15日。

群益投信表示，台股雖然創新高，不過整體來看，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受升息利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，以台股而言，台股高息ETF的波動度更是相對個股與大盤來的低，不失為投資人穩健投資的好選擇。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，全球終端商品需求回溫，且半導體轉為進入上行週期，全球半導體需求有望好轉，有助於台灣電子零組件出口動能，加上 AI 新興應用、高速運算等科技應用持續擴展，皆可挹注出口動能，製造業有望回溫。展望2024年，各行各業藉由AI投資提高生產效率，抑或是AI應用百花齊放，將帶動股市整體評價進一步提升。但仍須注意美國總統大選、中美關係變化等不確定因素。有成長動能且評價合理個股仍是較佳選擇。

0056元大高股息 00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 季配息

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