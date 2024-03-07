00919「人多的地方不要去」已經過熱了？ 專家：話正確但不一定適用在ETF身上

00919這次配息0.61元真是太香了，今（6）天又上漲1.49%，這樣一看，其實已經連續創高好幾天！

上週和一樣有買00919的朋友吃飯，她說這次領息後就想分批慢慢賣出，因為家人勸她：「人多的地方不要去，現在00919的話題過熱了！有賺就趕快賣掉比較安心，而且這次股息的收益平準金的佔比還是有78%，這樣子新制上路以後能不能維持這麼高都還不知道...」

這番話讓她想了好幾天都還拿不定主意，雖然想要賣，但是又很猶豫，所以想問問我是怎麼看的。

人多地方不要去的這個概念是正確的，只是不一定適用在ETF上，這句話的本意是讓我們不要去追高，或是去追過熱的產業題材，以免買到不合理、過高的股價，那為什麼ETF就不用擔心，市場瘋狂的追逐ETF，不是也會有溢價的問題嗎？

00919這一類大範圍指數的ETF，持有的是幾十檔股票，風險足夠分散、人為干涉的要素低，而大範圍指數ETF這樣的特性，可以讓我們安心的定期定額，（如果定期定額單一個股，可能會有資金過度集中的風險）再加上ETF越冷門、沒有人申購，越有下市的風險，相反的，越多人買=規模越大，相對不用去擔心可能會下市，而且規模大，ETF的一些必要費用也會變低喔！

所以ETF可能是越多人買越好嗎？理論上是，至少不會是挑冷門的ETF來買，而買ETF真正的關鍵還是能不能長期定期定額，上漲、下跌都堅持買，這個才是最重要的，我們能把成本分散在各個不同的價位，就不用太擔心ETF溢價的問題，等股市、景氣循環重新回到高點，手上的部位就一定是賺錢的。

那有關00919收益平準金佔比還是很高的問題呢？

我們重新複習一下「收益平準金」，收益平準金是為了讓ETF的配息更穩定，這個直接舉實例來說可能比較好懂：

假設有一檔ETF收到成分股配發總共10元的股息，但後來的人繼續買進ETF的話，以ETF原本持有的成分股張數，可分配收益就是10元這麼多，但又不能不分給有買ETF的人，只是再拿這些股息分給新進來的投資人，也對原先就有ETF的投資人不公平。

後來收益平準金這個機制就誕生了，投資人在買進ETF時，錢不是全部都放在ETF裡面，而是會分出一部分的錢放在「收益平準金」，等到配息再從收益平準金裡拿一部分來配息給自己，這樣就不會讓股息被快速擴張的人數給稀釋掉。

領到的股息中雖然有一部分錢是自己配出來的，但不管有沒有收益平準金，自己持有的總價值都是一樣的，最終都是會領到自己投資它所累積下來的資產，包括股息和變賣後的價值+資本利得，不過卻能用這樣的方式避免股息被稀釋進而維持發放的穩定。

回到00919，規模成長非常快代表後面進來的人數非常多，這次配息出去的占比中才會有達到7成以上的收益平準金，但只要ETF規模成長比例跟收益平準金的占比相對是合理的就不用擔心，如果是很冷門的ETF卻常常動用高占比的收益平準金，這個可能才是不合理的現象，所以00919在配息方面我個人是不擔心啦！

最後，朋友聽完以後說會再回去重新思考一下，其實我跟她說覺得有疑慮的話，有賺錢那隨時獲利入袋都是可以的，投資就是要賺錢，而且要讓自己安心才重要。

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