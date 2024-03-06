00922漲破18上25元僅是早晚問題！ 專家：買台積電近2年一百萬能賺65萬…但不敢進場也抱不住！

台積電（2330）近期突破700塊創歷史新高，統計光是2022年至今，台積電一共漲了65%，一路抱緊的投資人將是最大贏家，65%的報酬，投入10萬塊能賺6萬5，投入100萬可以賺65萬。

不過理想很豐滿、現實很骨感，真實情況就如同強者我朋友，

台積電下跌時：「現在還太貴！再等等！」

台積電上漲時：「明顯泡沫了！等它跌！」

所以到頭來就算台積電股價創新高，還是一張都沒有。或者就算有，也在上漲的過程中早早賣光了。

事實上，抱一檔個股，或者說「存股」的難度是非常高的，因為股價全繫於一家公司經營的好壞。就算這家公司能夠順利地度過每一次景氣循環，存股的投資人也可能在過程中因為市場情緒或股價波動影響而提前離場。

你要做的，只是定期定額投入，把「存股」改成「存ETF」。用最小的成本，拿到追蹤市場的合理報酬。

像我去年就建議這位朋友，不定期買入00922，哪怕全身賣到僅剩一條內褲，也要把它留下。

現在回頭看，這筆投資也成為他至今績效最好的部位。

00922這檔ETF名為國泰領袖50，單從字面上可能只看出它持有50檔具代表性的企業，不過它的內涵正是一檔標榜著低碳、同時具備平準金機制的市值型ETF，而且非常貼近大盤表現。關鍵當時只要15塊，算是可以用最少成本來追蹤台股大盤的選擇。

如今這檔ETF已經漲破18塊，我認為像這類商品突破20塊、未來甚至上25塊，都是時間早晚的問題，它們只會越來越不便宜。

持有這類商品唯一要克服的難題，就是在過程中想辦法壓制住內心那時而湧現的念頭：

「要不要先賣一趟？」

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