00919創新高配0.61非「打腫臉充胖子」！ 他：收益平準金項目還有1.78元

2024年02月29日，群益投信官網公告，00919群益台灣精選高息，2024年度第一季配息，預計配發現金股利0.61元再創新高，利用公告當天的收盤價格24.03元計算，單季配息率2.54%，年化配息率10.16%。

超乎預期配發0.61元，00919堅守10%年化配息率大關，到底是打腫臉充胖子？還是真的真材實料配息發不完？

仔細觀察00919公告當天的基金淨值組成項目，其中收益平準金項目還有1.78元，另外台股今年除權息旺季即將到來，00919到時候還能夠繼續補充配息子彈，今年收益平準金四大新制上路，目前看來對於00919的高配息表現並沒有明顯影響，不曉得觀眾朋友對於00919本次的配息表現是否感到滿意呢？

00919本次配息資訊如下：

配息金額：0.61元 最後買進日：2024年03月15日 除息日：2024年03月18日 配息日：2024年04月15日

00919基金淨值組成如下（2024/02/29）：

面額：15元 收益平準金：1.78元 資本損益平準金：7.24元 基金淨值(元)[A+B+C]：24.02元

收益平準金：（現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用）

資本損益平準金：（已實現與未實現資本損益，以及已實現與未實現資本損益平準金）

不保證未來現金股利金額、配息不一定填息，歷史績效僅供參考，不保證未來獲利，投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。