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00919一天規模增加70億是什麼概念！ 專家：即將要超越第三名了嗎？
賽跑超越第三名，是第幾名？
今（4）天好消息好像很多！
台積電創新高 收最高
台股站穩19,000點
景氣燈號轉「綠」燈
我想今（4）天大家手中有持股的應該都笑嘻嘻吧！讓我們把目光拉回至賽道，目前第4名選手已經開始加速，持續穩定地朝第3名選手邁進...是否有機會超前呢？讓我們繼續看下去。
好，回到標題，賽跑時跑過第三名...不是第二名，還是第三名喔！所以目前看起來應該就是1、2名衛冕保衛戰和3、4名季軍爭奪賽了。
戰況十分激烈，也代表這4檔商品頗受投資人喜愛！再加上後續還有許多優質的商品加入戰局（00934.00936.00939.00940），相信高股息投資人一定會越來越感受到「鯰魚效應」的優點。
最後，孫太沒有特別偏愛哪一檔標的或推薦哪檔ETF喔！只是觀察記錄很有趣，所以跟大家分享目前觀察到的現象而已。
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