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00919一天規模增加70億是什麼概念！ 專家：即將要超越第三名了嗎？

聯合新聞網／ 孫太
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

賽跑超越第三名，是第幾名？

今（4）天好消息好像很多！

台積電創新高 收最高

台股站穩19,000點

景氣燈號轉「綠」燈

我想今（4）天大家手中有持股的應該都笑嘻嘻吧！讓我們把目光拉回至賽道，目前第4名選手已經開始加速，持續穩定地朝第3名選手邁進...是否有機會超前呢？讓我們繼續看下去。

好，回到標題，賽跑時跑過第三名...不是第二名，還是第三名喔！所以目前看起來應該就是1、2名衛冕保衛戰和3、4名季軍爭奪賽了。

戰況十分激烈，也代表這4檔商品頗受投資人喜愛！再加上後續還有許多優質的商品加入戰局（00934.00936.00939.00940），相信高股息投資人一定會越來越感受到「鯰魚效應」的優點。

最後，孫太沒有特別偏愛哪一檔標的或推薦哪檔ETF喔！只是觀察記錄很有趣，所以跟大家分享目前觀察到的現象而已。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00934中信成長高股息ETF 00936台新臺灣永續高息中小型ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息

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