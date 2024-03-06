萬九All in來得及？網預言「三月會回檔」：0050隨時能買

台股多頭氣氛延續，5日再度寫下歷史新高，盤中最高19,453.85點，收盤指數19,386.92點，漲81.61點、漲幅0.42%，成交金額4,227.76億元。PTT網友好奇，台股創新高，「All in還來得及嗎？」，其他人建議「一點點買」，還有人預言「三月會回檔」，另有人建議投資ETF，「0050隨時能買」。

台積電（2330）5日收730元、漲5元，再度創下歷史新高，持續帶動AI族群漲幅強勁，包括：緯創、緯穎、川湖、勤誠、廣達、創意、技嘉、英業達、世芯-KY等走強。法人建議，AI已開始展現驚人盈餘爆發力，建議抱牢AI股，莫隨市場情緒起舞，3月中旬前可開始布局高殖利率成分股。

一名網友在PTT發文表示，他一直想等股市大回檔進場上車，如今台股創新高站上萬九，他卻還是空手，因此倍感焦慮，他好奇，「大盤已經19300了，現在All in還來得及嗎？會不會被套在最高點？」

其他人則留言「我現金比例持續提高而已，沒有賣光的操作」、「我昨天買了，今天贏了」、「你一買就噴」、「我昨天還在買供參」、「三月大回檔，不要不信邪」、「股票買賣就是隨時都可買買了忘記他，20年後還管萬九是不是高點」、「上看五萬點還在問該不該上車」、「你進場就會開始回檔」、「歷史要重演了，還沒學乖？」、「18000沒歐的現在歐？」、「還是有便宜的可以撿」、「會上兩萬」。

還有人留言「台股就這樣，買了就跌給你看，不買就漲給你看」、「你可以一點點買」、「萬7時我就說快all in 還被噓，不管幾點永遠一堆空手蛙」、「絕對可以，景氣還處在黃藍燈」、「現在綠燈代表很安全，繼續買，紅燈再來問」、「景氣燈號剛綠燈到底怕啥」、「三月大回檔」、「現在才是起漲點」、「0050隨時都可買」。